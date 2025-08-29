Cátia Fonseca e Fernanda Paes Leme são eliminadas da repescagem

Na última quinta-feira, 28 de agosto, os Estúdios Globo receberam os participantes eliminados da atual temporada da “Dança dos Famosos” para a tradicional repescagem. Esse etapa oferece uma nova oportunidade aos que já foram eliminados. Porém, duas personalidades conhecidas da televisão, Cátia Fonseca e Fernanda Paes Leme, não conseguiram avançar na competição e foram eliminadas definitivamente.

Os concorrentes dessa repescagem dançaram ao som de rock, estilo que exige bastante resistência física e atitude. Apesar do esforço e do apoio da plateia presente, Cátia e Fernanda não conseguiram as notas suficientes para permanecer na disputa. A gravação desse emocionante episódio foi realizada durante todo o dia nos Estúdios Globo e será exibida no próximo domingo, dentro do “Domingão com Huck”.

Essa fase de repescagem é bastante aguardada pelo público, pois permite que artistas que foram eliminados tenham uma nova chance de brilhar. Entretanto, para Cátia e Fernanda, o sonho de conquistar o título de campeãs da dança chegou ao fim.

Além disso, o próximo domingo promete ser competitivo em termos de audiência. A Globo traz a emoção da repescagem da “Dança dos Famosos”, enquanto a concorrente Record faz sua aposta em um dos maiores clássicos do futebol brasileiro: o jogo entre Corinthians e Palmeiras, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida será transmitida ao vivo da Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 18h, com a narração de Cleber Machado e comentários de Dodô e Maurício Noriega. O evento receberá também contribuições de Bruno Laurence, que estará posicionado no estádio, além de Paloma Tocci, Pedro Ramiro e Duda Gonçalves trazendo informações ao vivo do campo. Para quem preferir, o jogo também estará disponível na internet pelo R7 e pelo serviço de streaming RecordPlus.

Em relação à programação, o “Domingão com Huck” será exibido em duas partes: a primeira às 14h30 e a segunda a partir das 18h, justamente no horário em que o futebol deve atrair muitos espectadores. É comum que jogos clássicos liderem a audiência, superando atrações de entretenimento. Contudo, a Globo confia na popularidade do seu quadro de dança para garantir uma boa disputa.