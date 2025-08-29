Câmbio manual em declínio: números que demonstram a tendência

Desde o final da década de 1990, os SUVs ganharam espaço a cada dia nas estradas dos Estados Unidos e, a partir de 2000, esse fenômeno começou a se espalhar pelo mundo. Mas não é só isso que está mudando nos automóveis: as transmissões automáticas estão virando quase um padrão. E isso pode ser uma má notícia para quem ama o câmbio manual.

Lá em 2001, se você andasse pelas ruas da Europa, notaria que quase todos os carros eram manuais. Para se ter uma ideia, 91% dos registros nos cinco maiores mercados europeus — Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Espanha — tinham câmbio manual. Era uma preferência clara, até mesmo entre as marcas de luxo. Mas, com o tempo e a evolução da tecnologia, a realidade começou a mudar.

Esse avanço tecnológico fez com que o custo das transmissões automáticas fosse reduzido ao longo dos anos. Lembra dos tempos em que ter um carro automático era sinônimo de status? Pois é, isso está mudando. Hoje, com o aumento do tráfego nas grandes cidades, mais motoristas estão percebendo a vantagem de ter um câmbio automático. Para quem já enfrentou um congestionamento, sabe o quanto isso pode facilitar a vida.

Na última década, os números falam por si. Carros com transmissão manual representaram apenas 29% dos registros nos principais mercados europeus no ano passado. Para termos uma ideia das mudanças, em 2001, os veículos de luxo com câmbio automático correspondiam a apenas 31% das vendas. Em 2024, esse número pulou para 97%. Já nos modelos mais comuns, a participação do câmbio automático saltou de 5% para 63%. É a evolução acontecendo diante dos nossos olhos.

Participação nas Vendas de Carros com Transmissão Manual

Em uma análise mais específica:

| País | 2001 | 2024 |

|—————-|——|——|

| Alemanha | 83% | 18% |

| Reino Unido | 86% | 22% |

| França | 95% | 28% |

| Itália | 98% | 48% |

| Espanha | 97% | 41% |

| Total Europa | 91% | 29% |

| EUA | 28% | 0,7% |

A Realidade nos EUA

Nos Estados Unidos, a situação é ainda mais evidente. Conhecidos por seus veículos robustos e estradas abertas, os americanos estão cada vez mais aderindo às transmissões automáticas. Desde 1939, quando a General Motors lançou a primeira transmissão automática, esse tipo de câmbio se tornou popular.

Em 2001, 72% dos veículos leves novos já vinham com transmissões automáticas. E em 2022, esse número caiu para apenas 0,8% os que ainda tinham câmbio manual. Parece que essa espécie está em extinção por lá.

Os tempos estão mudando, e isso reflete a vida nas nossas estradas. Cada vez mais motoristas estão optando pela praticidade das transmissões automáticas, especialmente em meio ao trânsito caótico. Para muitos, é uma questão de conforto e eficiência. Se você é fã do câmbio manual, essa era pode ser desafiadora, mas, acredite, não faltam boas opções que ainda fazem o coração dos entusiastas bater mais forte!