MG4 EV é lançado na China com bateria semissólida a partir de R$ 51 mil

A MG, essa marca que tá ganhando destaque por nossos lados, apresentou o novo MG4 no Salão do Automóvel de Chengdu 2025. Esse hatch elétrico compacto chega com tudo no mercado chinês em cinco versões e com preços variando de 68.800 a 102.800 yuans, ou seja, de aproximadamente R$ 51 mil a R$ 73 mil. A versão mais top, chamada Anxin Edition, vem com uma bateria semissólida, que promete entregas ainda para este ano.

Na parte técnica, o MG4 é desenvolvido a partir da arquitetura elétrica pura E3 da SAIC. Ele promete uma autonomia de até 530 km, ou seja, você pode fazer uma boa viagem sem se preocupar de passar na recarga toda hora. E quando você precisar, a recarga de 30% a 80% leva apenas 20 minutos! O motor elétrico dele é bem potente, entregando 120 kW (o que dá cerca de 161 cv) e um torque de 250 Nm, com uma velocidade máxima de 160 km/h. Ele também oferece opções de bateria de 42,8 kWh e 53,9 kWh, dependendo da versão.

Falando em design, a MG deu uma repaginada no visual do modelo. Os faróis de projeção e a grade em forma de colmeia dão um toque super moderno. Com 4.395 mm de comprimento e uma largura de 1.842 mm, ele mantém uma proporção equilibrada e compacta, perfeita para a cidade, mas sem perder a elegância.

Dentro do carro, o destaque vai para o painel digital e a central multimídia, que pode vir em tamanhos de 10,25, 12,8 ou até 15,6 polegadas. O sistema é equipado com um chip Qualcomm Snapdragon 8155, garantindo uma conectividade top, e alguns controles físicos para facilitar o uso no dia a dia. Quem já teve um carro com uma boa tela de multimídia sabe como isso faz diferença, né?

A versão mais equipada promete trazer assistentes de direção avançados, com 12 radares ultrassônicos e câmeras de 360°, tudo para facilitar manobras e estacionamentos. E a bateria semissólida, que certamente é uma inovação, não faz tanta diferença em relação à autonomia de modelos concorrentes, mas é sempre bom ter mais essa opção.

O MG4 já está em pré-venda desde o início do mês e entrou com descontos especiais. Essa nova opção acessível entre os veículos elétricos na China deve chamar bastante atenção. Antigamente conhecido como MG Mulan, o modelo chegou por lá em 2022 e agora é um reforço na estratégia da MG, mirando no competitivo mercado de VEs compactos.

Com tantas opções por aí, vale a pena ficar de olho nesse lançamento!