Os 10 SUVs mais vendidos no Brasil em agosto de 2025

O Toyota Corolla Cross voltou a brilhar em agosto, recuperando a liderança no segmento dos SUVs. Depois de perder o primeiro lugar para o Volkswagen T-Cross no mês anterior, o modelo japonês mostrou sua força e agora está de volta ao topo, embora a vantagem ainda seja bem apertada.
De acordo com dados da Fenabrave, até o dia 28 de agosto, o Corolla Cross emplacou 7.178 unidades, apenas 32 a mais que o T-Cross, que ficou em segundo lugar com 7.146 veículos vendidos. Se você também é fã de um SUV que se destaca na cidade e na estrada, sabe como essa batalha entre os dois modelos é acirrada. O Hyundai Creta completa o pódio na terceira posição, com 6.111 unidades registradas no mesmo período.
Vamos falar um pouco dos concorrentes. O Fiat Fastback aparece logo atrás, na quarta colocação, com 4.742 unidades vendidas. Em seguida, temos o Chevrolet Tracker com 4.596 emplacamentos. Os dados mostram a força do mercado de SUVs no Brasil, que não para de crescer, certo?
O Nissan Kicks também está na conversa, ocupando a sexta posição com 4.293 unidades vendidas. Depois, temos o Volkswagen Nivus, com 4.189 carros emplacados. Não podemos esquecer do Fiat Pulse, que computou 4.070 vendas, enquanto o Jeep Compass ficou com 4.015. E, no final da lista, o Volkswagen Tera, ainda um pouco tímido no Brasil, registrou 3.768 unidades vendidas.
Agora, que tal dar uma espiada no ranking dos SUVs mais vendidos em agosto? Aqui está a tabela para você conferir os números:
Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1
|Toyota Corolla Cross
|7.178
|2
|Volkswagen T-Cross
|7.146
|3
|Hyundai Creta
|6.111
|4
|Fiat Fastback
|4.742
|5
|Chevrolet Tracker
|4.596
|6
|Nissan Kicks
|4.293
|7
|Volkswagen Nivus
|4.189
|8
|Fiat Pulse
|4.070
|9
|Jeep Compass
|4.015
|10
|Volkswagen Tera
|3.768
Esses números refletem o que está acontecendo nas ruas, e se você é como muitos que adoram passear em um SUV, certamente já sentiu a diferença na direção e conforto ao escolher um desses modelos. A competição é intensa, e cada detalhe conta, tanto na hora de decidir qual levar pra casa quanto nas aventuras do dia a dia!