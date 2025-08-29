Os 10 SUVs mais vendidos no Brasil em agosto de 2025

O Toyota Corolla Cross voltou a brilhar em agosto, recuperando a liderança no segmento dos SUVs. Depois de perder o primeiro lugar para o Volkswagen T-Cross no mês anterior, o modelo japonês mostrou sua força e agora está de volta ao topo, embora a vantagem ainda seja bem apertada.

De acordo com dados da Fenabrave, até o dia 28 de agosto, o Corolla Cross emplacou 7.178 unidades, apenas 32 a mais que o T-Cross, que ficou em segundo lugar com 7.146 veículos vendidos. Se você também é fã de um SUV que se destaca na cidade e na estrada, sabe como essa batalha entre os dois modelos é acirrada. O Hyundai Creta completa o pódio na terceira posição, com 6.111 unidades registradas no mesmo período.

Vamos falar um pouco dos concorrentes. O Fiat Fastback aparece logo atrás, na quarta colocação, com 4.742 unidades vendidas. Em seguida, temos o Chevrolet Tracker com 4.596 emplacamentos. Os dados mostram a força do mercado de SUVs no Brasil, que não para de crescer, certo?

O Nissan Kicks também está na conversa, ocupando a sexta posição com 4.293 unidades vendidas. Depois, temos o Volkswagen Nivus, com 4.189 carros emplacados. Não podemos esquecer do Fiat Pulse, que computou 4.070 vendas, enquanto o Jeep Compass ficou com 4.015. E, no final da lista, o Volkswagen Tera, ainda um pouco tímido no Brasil, registrou 3.768 unidades vendidas.

Agora, que tal dar uma espiada no ranking dos SUVs mais vendidos em agosto? Aqui está a tabela para você conferir os números:

Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Toyota Corolla Cross 7.178 2 Volkswagen T-Cross 7.146 3 Hyundai Creta 6.111 4 Fiat Fastback 4.742 5 Chevrolet Tracker 4.596 6 Nissan Kicks 4.293 7 Volkswagen Nivus 4.189 8 Fiat Pulse 4.070 9 Jeep Compass 4.015 10 Volkswagen Tera 3.768

Esses números refletem o que está acontecendo nas ruas, e se você é como muitos que adoram passear em um SUV, certamente já sentiu a diferença na direção e conforto ao escolher um desses modelos. A competição é intensa, e cada detalhe conta, tanto na hora de decidir qual levar pra casa quanto nas aventuras do dia a dia!