Chevrolet OnStar atinge 1 milhão de veículos conectados no Brasil

A Chevrolet revelou que mais de 1 milhão de veículos na América do Sul já estão conectados ao sistema OnStar. Essa tecnologia, que chegou por aqui em 2015, começou apenas como um botão de emergência, mas já completou 10 anos em 2025 e se transformou em um verdadeiro ecossistema digital.

Se você é fã de tecnologia e conectividade, vai curtir saber que o OnStar oferece um monte de recursos legais. Tem Wi-Fi integrado, comandos remotos e até atualizações de software feitas na hora, sem precisar ir até a concessionária. Para quem gosta de estar sempre com tudo em cima, os diagnósticos inteligentes são uma mão na roda. E o melhor: conta com um assistente virtual que ajuda a monitorar e proteger o carro em tempo real.

Recentemente, a Chevrolet trouxe uma novidade chamada Acompanhamento Seguro. Essa função é top, pois permite que a central do OnStar monitore o trajeto ou a cabine por alguns minutos se rolar algum perrengue. Se algo estranho acontecer, eles ativam automaticamente os protocolos de emergência. Imagina só ter esse suporte na hora de uma situação complicada? É um alívio.

Atualmente, modelos como Onix, Tracker, S10, Equinox EV e Blazer EV já vêm equipados com o OnStar. O legal é que a Chevrolet tem planos de expandir essa tecnologia para toda a linha de veículos na América do Sul, incluindo os elétricos e até aqueles rebatizados com outros nomes.

O sistema funciona com quatro pacotes de assinatura: Standard, Protect, Connect e Protect & Connect. Cada um oferece níveis diferentes de segurança e conveniência. Para quem está sempre em movimento, dá para contratar pelo app myChevrolet, que ainda oferece benefícios variados de acordo com o modelo do carro.

E falando em números, o OnStar já soma mais de 20 milhões de veículos conectados em todo o mundo, reafirmando sua posição como a maior plataforma de serviços conectados por assinatura no setor automotivo. Na América do Sul, a operação combina inteligência artificial com atendimento humano 24 horas, registrando mais de 21 milhões de operações remotas desde o lançamento. Tudo isso só mostra como a tecnologia evolui para deixar nossas experiências no volante ainda mais seguras e conectadas.