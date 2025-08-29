Fiat Argo Trekking MT tem redução de R$ 19,4 mil para PcD

O Fiat Argo Trekking 1.3 MT está com uma promoção bacana para os apaixonados por carros que também são pessoas com deficiência (PcD). Durante o mês de agosto, esse modelo pode ser adquirido com isenção total do IPI e um desconto proporcional no ICMS, tornando essa versão ainda mais acessível. Uma ótima oportunidade para quem busca um carro novo e prático!

Recentemente, o Argo Trekking passou por pequenas atualizações no visual e não perdeu a característica de ser uma opção com um custo-benefício interessante, mesmo com a transmissão manual.

Além disso, se você está de olho nos preços, saiba que o modelo tem tabela de R$ 99.990, mas para o público PcD sai por apenas R$ 80.540, uma economia de R$ 19.450! Esses valores estão disponíveis no site oficial da Fiat, mas vale lembrar que podem mudar um pouquinho dependendo da sua região, da cor escolhida e dos opcionais que você decidir incluir.

Facilidade de Acesso

Essa promoção faz parte do programa Fiat Autonomy, que tem como objetivo facilitar o acesso de pessoas com deficiência a veículos da marca. Para aproveitar essa baita oferta, você precisa apresentar um laudo médico emitido pelo Detran ou Ciretran da sua cidade. O documento deve comprovar a deficiência e descrever as adaptações no carro, caso você precise delas.

Desempenho e Consumo

Falando do que realmente importa, o Fiat Argo Trekking MT é equipado com o motor 1.3 Firefly, que entrega 107 cv e um torque legal de 13,7 kgfm, tudo isso combinado a um câmbio manual de cinco marchas. Para quem gosta de performance, ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 11,8 segundos. E na hora de abastecer, o consumo é até bem razoável: na cidade, fica em 8,5 km/l com etanol e 12,1 km/l com gasolina. Na estrada, esses números melhoram um pouco!

Cores e Estilo

Se você curte customizar seu carro, o Argo Trekking 1.3 2026 vem em cinco opções de cores. Tem o Preto Vulcano (sem custo extra), Vermelho Montecarlo e Branco Banchisa (ambos por R$ 990), além das metálicas Prata Bari e Cinza Silverstone (R$ 1.990 cada). As cores, exceto a preta, ainda possuem teto pintado de outra cor, dando um toque todo especial no visual.

Equipamentos e Conforto

O Argo Trekking MT 2026 já vem equipado com faróis Full LED, dois airbags frontais, sistema Isofix para cadeirinhas infantis e ar-condicionado com filtro antipólen. E quem não gosta de um bom sistema de entretenimento? O central multimídia UCONNECT de 7 polegadas, que é sensível ao toque, tem tudo: espelhamento com Android Auto e Apple CarPlay, Bluetooth, duas entradas USB e comandos por voz. Isso facilita, e muito, a vida de quem está sempre em movimento!

Então, se você está pensando em trocar de carro ou está em busca de um modelo que una praticidade e tecnologia com um bom preço, o Fiat Argo Trekking 1.3 MT merece sua atenção.