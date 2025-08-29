Peugeot 2008 Active tem desconto de R$ 24,7 mil para PcD

O Peugeot 2008 Active passou por uma mudança importante em agosto: deixou de ser disponível nas vendas diretas para pessoas com deficiência (PcD). Essa decisão vem à medida que a montadora se prepara para lançar a linha 2026, e, para quem fala a língua do volante, isso significa que os descontos nessa categoria estão mais atraentes do que nunca.

Falando em preços, a versão Active T200 sai na tabela por R$ 119.215. Mas, para quem pode se beneficiar das isenções para PcD, o valor cai consideravelmente para apenas R$ 94.440. Isso representa uma economia de nada menos que R$ 24.775. Vale lembrar que esses preços podem variar dependendo da cor e dos opcionais que você escolher, então é sempre bom dar uma olhada no site da Peugeot ou na concessionária para conferir as melhores opções.

Para quem está pensando em aproveitar esses benefícios, é necessário apresentar alguns documentos. Você precisará de um laudo médico que comprove a deficiência, além de passar por uma avaliação em uma clínica credenciada que vai emitir o documento final para liberar a compra com os descontos.

Aqui vai uma lista prática dos documentos exigidos para solicitar a isenção de IPI:

Termo de curatela se o veículo for para alguém sem capacidade legal maior de idade.

Formulário de solicitação da isenção, disponível na Receita Federal.

Laudo médico e CNH especial (cópias autenticadas).

Cópias autenticadas de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência.

Cópia simples das duas últimas declarações de Imposto de Renda ou comprovante de isenção.

Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.

Sob o capô, o Peugeot 2008 Active é equipado com um motor 1.0 turbo de três cilindros, que rende 130 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque. O câmbio automático CVT simula sete marchas e oferece uma condução suave, algo que quem passa muito tempo no trânsito sabe como é essencial.

E como todo bom carro da Peugeot, o 2008 Active não deixa a desejar em tecnologia. Ele vem com uma central multimídia Peugeot Connect de 10,3 polegadas, que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. O painel digital e os acabamentos em tecido e couro dos bancos dão um toque de conforto e sofisticação. Ah, e quem curte dirigir à noite vai adorar os faróis full-LED, super eficientes.

Nos primeiros sete meses de 2025, o Peugeot 2008 não fez feio, com 7.564 unidades emplacadas. O mercado de SUVs é acirrado, e atualmente o Volkswagen T-Cross lidera as vendas, seguido pelo Hyundai Creta e o Toyota Corolla Cross. A concorrência é feroz, mas o 2008 tem muito a oferecer.

Se você está de olho no mercado e pensando em trocar de carro, o Peugeot 2008 Active é uma opção interessante, especialmente para quem se encaixa nas regras de PcD. Dê uma volta na concessionária e descubra tudo o que esse SUV pode proporcionar!