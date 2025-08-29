Motos mais vendidas até 28 de agosto de 2025, segundo Fipe

O mercado de motocicletas no Brasil está bombando! Até o dia 28 de agosto, as vendas estavam em alta, segundo a Fenabrave. No topo do ranking, temos a Honda CG 160, que registrou 39.116 unidades vendidas no mês. É uma queda de 5% em relação a julho, mas mesmo assim ela continua firme na liderança.
Logo em seguida, encontramos a clássica Honda Biz, que vendeu 20.364 unidades e já soma 172.338 vendas no acumulado do ano. Para quem usa a Biz no dia a dia, sabe o quanto ela é prática e confiável. Em terceiro lugar, está a Honda Pop 110i, com 16.115 motos emplacadas. E a Honda NXR 160 Bros não ficou muito atrás, com 15.422 unidades vendidas, apenas 693 a menos que a Pop 110i.
A competição é acirrada, e não é por menos!
Top 5 das Motos Vendidas em Agosto
Fechando o top 5, temos a Mottu Sport 110i, que vendeu 9.278 unidades, apresentando uma alta de 5% em relação a julho. Para quem já pilotou essa belezura, sabe que ela entrega uma relação custo-benefício incrível.
Na sequência, vem a Yamaha YBR 150, com 7.326 motos vendidas. Essa moto é bastante conhecida e apreciada por quem busca conforto nas viagens. Depois dela, a Honda CB 300F marcou 5.318 unidades, enquanto a Honda PCX 160 fez a festa com 4.218 emplacamentos. Essa última, quem já pegou trânsito pesado sabe como faz a diferença ter uma scooter ágil e leve.
No ranking, a Yamaha Fazer 250 aparece na nona posição, com 3.995 unidades vendidas. E para finalizar o top 10, a Shineray XY 125 emplacou 3.697 motos, subindo 2% em relação aos números de julho. Isso mostra que a variedade de motos atrai diferentes públicos.
Resumo do Ranking
Para deixar tudo mais claro, aqui está o ranking completo das motos mais vendidas em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|39.116
|2º
|Honda Biz
|20.364
|3º
|Honda Pop 110i
|16.115
|4º
|Honda NXR 160 Bros
|15.422
|5º
|Mottu Sport 110i
|9.278
|6º
|Yamaha YBR 150
|7.326
|7º
|Honda CB 300F
|5.318
|8º
|Honda PCX 160
|4.218
|9º
|Yamaha Fazer 250
|3.995
|10º
|Shineray XY 125
|3.697
Esses dados são produzidos pela Fipe Carros, baseando-se nas informações da Fenabrave.
Votar no modelo favorito é sempre um assunto quente entre os amantes de duas rodas, e a variedade do mercado só enriquece nossas opções.