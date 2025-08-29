Motos mais vendidas até 28 de agosto de 2025, segundo Fipe

O mercado de motocicletas no Brasil está bombando! Até o dia 28 de agosto, as vendas estavam em alta, segundo a Fenabrave. No topo do ranking, temos a Honda CG 160, que registrou 39.116 unidades vendidas no mês. É uma queda de 5% em relação a julho, mas mesmo assim ela continua firme na liderança.

Logo em seguida, encontramos a clássica Honda Biz, que vendeu 20.364 unidades e já soma 172.338 vendas no acumulado do ano. Para quem usa a Biz no dia a dia, sabe o quanto ela é prática e confiável. Em terceiro lugar, está a Honda Pop 110i, com 16.115 motos emplacadas. E a Honda NXR 160 Bros não ficou muito atrás, com 15.422 unidades vendidas, apenas 693 a menos que a Pop 110i.

A competição é acirrada, e não é por menos!

Top 5 das Motos Vendidas em Agosto

Fechando o top 5, temos a Mottu Sport 110i, que vendeu 9.278 unidades, apresentando uma alta de 5% em relação a julho. Para quem já pilotou essa belezura, sabe que ela entrega uma relação custo-benefício incrível.

Na sequência, vem a Yamaha YBR 150, com 7.326 motos vendidas. Essa moto é bastante conhecida e apreciada por quem busca conforto nas viagens. Depois dela, a Honda CB 300F marcou 5.318 unidades, enquanto a Honda PCX 160 fez a festa com 4.218 emplacamentos. Essa última, quem já pegou trânsito pesado sabe como faz a diferença ter uma scooter ágil e leve.

No ranking, a Yamaha Fazer 250 aparece na nona posição, com 3.995 unidades vendidas. E para finalizar o top 10, a Shineray XY 125 emplacou 3.697 motos, subindo 2% em relação aos números de julho. Isso mostra que a variedade de motos atrai diferentes públicos.

Resumo do Ranking

Para deixar tudo mais claro, aqui está o ranking completo das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 39.116 2º Honda Biz 20.364 3º Honda Pop 110i 16.115 4º Honda NXR 160 Bros 15.422 5º Mottu Sport 110i 9.278 6º Yamaha YBR 150 7.326 7º Honda CB 300F 5.318 8º Honda PCX 160 4.218 9º Yamaha Fazer 250 3.995 10º Shineray XY 125 3.697

Esses dados são produzidos pela Fipe Carros, baseando-se nas informações da Fenabrave.

Votar no modelo favorito é sempre um assunto quente entre os amantes de duas rodas, e a variedade do mercado só enriquece nossas opções.