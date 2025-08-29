Cooperativa abre frigorífico e expande mercado de tilápia no Paraná

A Cooperativa da Agricultura Familiar da Região Noroeste do Paraná, conhecida como Coopersul, inaugurou na quarta-feira, dia 27 de agosto, uma nova Unidade de Beneficiamento do Pescado em Cruzeiro do Sul. Essa instalação possui capacidade para abater até 15 toneladas de peixe por dia e representa um avanço significativo para a piscicultura na região, permitindo que a produção de tilápia alcance o mercado nacional.

O frigorífico recebeu um aporte de R$ 600 mil do Governo do Estado por meio do Programa Coopera Paraná, além de um financiamento de R$ 7,5 milhões do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), gerenciado pelo Banco do Brasil. A nova estrutura é resultado de um planejamento que se estende por pelo menos quatro anos e tem como objetivo garantir que a tilápia produzida na região seja comercializada em todo o Brasil com a certificação do Serviço de Inspeção Federal (SIF).

Leandro Aparecido Espiniano, presidente da Coopersul, destacou a importância da obtenção dessa certificação. Com ela, a cooperativa está habilitada a vender seus produtos em todo o território nacional, o que é um grande diferencial para a competitividade no mercado.

Atualmente, a prática de criação de tilápia na região ocorre em tanques-rede no Rio Paranapanema e envolve diretamente 123 cooperados. Além disso, a Coopersul tem parcerias com a prefeitura de Santa Inês, que apoia a atividade pesqueira na Usina Hidrelétrica de Taquaruçu.

Essa nova unidade promete não só otimizar a produção local, mas também fortalecer a cadeia produtiva, beneficiando diretamente os cooperados e a economia da região.