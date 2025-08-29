Voyah Dream 2026 inicia pré-venda na China com tanque giratório

A Dongfeng deu um passo ousado e começou a pré-venda do Voyah Dream MPV 2026. Esse carrão chega em duas versões: a híbrida plug-in (PHEV) e a totalmente elétrica (BEV), com preços que vão de 389.900 a 459.900 yuans (algo em torno de US$ 54,5 mil a US$ 64,3 mil). O grande lançamento está programado para setembro, e já na pré-venda, mais de 10 mil pedidos foram feitos em apenas uma hora. Isso é um sinal claro de que o pessoal tá animado!

Quando falamos da versão PHEV, ela vem equipada com uma bateria robusta de 62,5 kWh, uma plataforma de 800V e ainda suporta carregamento rápido 5C. Isso resulta em uma autonomia elétrica de impressionantes 350 km e alcance total de 1.530 km. O modelo BEV, por sua vez, promete até 700 km de autonomia, com uma opção de bateria menor de 43,2 kWh, que oferece 225 km no modo elétrico. Se você dirige frequentemente e precisa de praticidade, essas cifras são incríveis.

O design do Voyah mantém aquela cara robusta e elegante, com uma grande grade frontal em cascata e detalhes cromados que fazem a diferença. As dimensões do MPV são outras que impressionam: são 5,31 m de comprimento, 1,98 m de largura, 1,82 m de altura e um entre-eixo de 3,20 m, garantindo um espaço interno bem generoso para a galera que embarcar.

No que diz respeito ao desempenho, a versão PHEV tem 490 kW (o que equivale a 657 cv) e impressionantes 915 Nm de torque. Para quem gosta de aceleração, saiba que vai de 0 a 60 km/h em apenas 5,9 segundos e alcança uma velocidade máxima de 203 km/h. É uma entrega de potência que promete adrenalina. A Dongfeng destaca que esse modelo tem a maior autonomia elétrica do mundo entre os MPVs híbridos, e o tempo de carregamento de 20% a 80% com a bateria é de só 12 minutos. Bem útil, né?

Um detalhe interessante é a direção inteligente nas rodas traseiras, que possui um ângulo de 5°. Isso faz toda a diferença na hora de manobrar, não importa se você está estacionando ou fazendo uma curva mais fechada.

A parte tecnológica também não fica pra trás. O Voyah vem com um sistema avançado de assistência da Huawei que inclui 27 sensores, com destaque para o lidar de 192 linhas e um radar 4D. A condução assistida em cidades e em rodovias promete facilitar muito a vida nas estradas, especialmente nos dias de trânsito mais intenso.

Por dentro, o modelo também é um show à parte. O HUD de 29", uma tela de teto de 17,3" e um display central de 15,6" criam um ambiente bem futurista. Além disso, tem sistema HarmonySpace 5 da Huawei e até uma geladeira de 13 litros embutida no console. Um verdadeiro pacote de conforto e inovação, perfeito para quem valoriza tecnologia a bordo.

Esse novo lançamento promete muito para os apaixonados por carros, principalmente para aqueles que buscam uma combinação de espaço, desempenho e modernidade.