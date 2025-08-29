Fiat Fastback Abarth tem redução de R$ 16,1 mil para PcD

O Fiat Fastback Abarth é a coroação do SUV cupê esportivo da marca aqui no Brasil. Ele não só chama a atenção pelo seu design arrojado, mas também pela performance que promete deixar muitos apaixonados pelo volante. Para quem busca um toque esportivo, esse modelo é a pedida certa!

Uma das boas notícias é que, para o público PcD que atende aos critérios de elegibilidade, a Fiat está oferecendo isenção total de IPI e um bônus bem legal na compra. Essa promoção vale até 31 de agosto e é válida apenas para vendas diretas.

A versão Abarth Turbo 270 AT6 vem com um preço de tabela de R$ 177.990. Mas para quem se encaixa nas regras de isenção, dá para levar o carro por R$ 161.827, uma economia de R$ 16.163. Essa grana a menos no bolso pode ser um baita incentivo para quem estava de olho no modelo.

Quando você chega em uma concessionária Fiat, a equipe está preparada para dar todas as orientações. Você vai saber quais documentos levar, como funciona o processo para conseguir a isenção, e ainda as opções de financiamento criadas especialmente para o público PcD. Pode ser um pouco confuso, mas com a ajuda deles, o caminho fica mais fácil.

Agora, se você está pensando no visual, o Fastback Abarth 2026 traz um teto solar panorâmico, ideal para aqueles passeios ensolarados. O preço aumentou um pouquinho, passando de R$ 171.990 para R$ 177.990, mas vem com um design frontal mais ousado. O para-choque, por exemplo, ganhou entradas de ar maiores que valorizam seu estilo esportivo, e a grade agora tem linhas verticais bem marcantes.

Sob o capô, a mágica acontece. O motor 1.3 turbo de quatro cilindros entrega até 185 cv com etanol, além de um torque de 27,5 kgfm. Com uma transmissão automática de seis marchas, o carro promete ir de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos. Para quem aprecia curvas e acelerações, isso é música para os ouvidos.

O consumo, como em qualquer carro, varia de acordo com o combustível. Na cidade, com gasolina, você deve fazer cerca de 10,8 km/l e com etanol, isso cai para 7,3 km/l. Já na estrada, a performance melhora, chegando a 12,9 km/l com gasolina e 9 km/l com etanol. Quem não sonha em pegar a estrada com um carro desse, não é mesmo?

Entre os concorrentes, o Volkswagen Nivus e o Citroën Basalt também estão por aí, mas o Fiat Fastback já mostrou que veio para liderar, com um número maior de emplacamentos este ano.

Se você está animado para conferir as opções de financiamento e tirar suas dúvidas, não esquece de passar na concessionária. O Fastback Abarth parece que veio para fazer história nas ruas!