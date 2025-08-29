Toyota reduz em R$ 31.885 o Corolla GLi para CNPJ

O Toyota Corolla GLI está com condições imperdíveis para empresas e produtores rurais nesta temporada. Se você está pensando em renovar a frota ou está buscando um carro eficiente para o trabalho, essa pode ser a chance ideal. Até o dia 31 de agosto, a marca oferece não só isenção total de IPI, mas também um bônus de fábrica bem interessante. Uma jogada importante é que o sedã só pode ser revendido após 12 meses da compra, então fique atento a isso!

Quando olhamos para a tabela cheia, a versão GLI CVT sai por R$ 171.220,00, mas, para as empresas que se encaixam nas regras da promoção, o preço despenca para R$ 139.335,00 — uma economia de R$ 31.885,00! Esses preços são informados pela concessionária Toyota Inter Japan, mas podem variar de acordo com a região, opcionais e cor escolhida.

Entre janeiro e julho de 2025, o Corolla já mostrou quem manda no segmento de sedãs médios, com 21.581 unidades vendidas, segundo a Fenabrave. O BYD King ficou em segundo, com 7.221 impressões, e o Nissan Sentra fechou o trio com 2.916 unidades.

O Corolla GLI vem com um motor 2.0 aspirado que entrega uma potência de 175 cv e um torque de 21,3 kgfm. Juntamente com um câmbio automático de 10 marchas, essa combinação promete um desempenho ágil e suave, ideal para quem passa boas horas na estrada.

Falando em visual, a versão GLI não decepciona. Os espelhos retrovisores e as maçanetas pintados da mesma cor da carroceria dão um toque de sofisticação. Não dá para esquecer das rodas de liga leve de 16 polegadas e da central multimídia de 10 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, que são recursos que a maioria dos motoristas adora!

E não para por aí! O Corolla GLI também é muito bem equipado, mesmo sendo a entrada da linha. O carro vem com banco do motorista ajustável em altura, câmera de ré, espelhos elétricos, além de um volante ajustável em altura e profundidade. Ah, e claro, não podemos esquecer dos sete airbags e dos controles de estabilidade e tração, que aumentam a segurança e o conforto ao dirigir.

Com tantas vantagens e um pacote robusto, o Toyota Corolla GLI se demonstra uma ótima escolha para quem busca um carro confiável e bem equipado.