Gabriel Medina e Isabella Arantes confirmam namoro

Gabriel Medina, famoso surfista, e Isabella Arantes, influenciadora digital e ex-noiva do cantor Zé Felipe, confirmaram seu relacionamento publicamente nesta quinta-feira (28) por meio de postagens no Instagram. O casal compartilhou fotos que mostram momentos juntos, revelando um novo capítulo em suas vidas.

Em uma das imagens, em preto e branco, o casal aparece de mãos dadas em uma praia, com um coração ao fundo, demonstrando carinho e afeto. Isabella também publicou uma foto onde eles aparecem andando de moto, indicando que estão aproveitando momentos juntos ao ar livre.

Os rumores sobre o relacionamento entre os dois começaram a circular há algumas semanas, quando foram vistos juntos em eventos e durante viagens. Antes da confirmação nas redes sociais, ambos mantiveram silêncio sobre o assunto, o que aumentou a curiosidade dos fãs.

Isabella Arantes, que possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, é uma influenciadora de moda praia e fundadora da marca Bella Bikinis. Ela se destacou na mídia nacional como bailarina, participando de um programa de televisão. Sua vida pessoal também teve atenção em 2019, quando ficou noiva do cantor Zé Felipe, mas o relacionamento terminou no mesmo ano.

O novo vínculo entre Medina e Arantes agora é motivo de interesse para muitos, e os dois parecem estar desfrutando dessa fase juntos.