STF confirma prisão do ex-jogador Robinho

Autor Diogo Sobral
Maioria do STF mantém prisão do ex-jogador Robinho

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quinta-feira (28), que a prisão do ex-jogador de futebol Robinho deve ser mantida. Robinho está detido desde março do ano passado e cumpre uma pena de nove anos na Itália por seu envolvimento em um caso de estupro ocorrido em 2013, dentro de uma boate em Milão.

Até o momento, seis dos onze ministros do STF votaram a favor de manter a prisão do ex-atleta. O julgamento virtual, que começou na semana passada, está programado para ser encerrado nesta sexta-feira (29).

O caso que o STF está analisando é um recurso apresentado pela defesa de Robinho contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O STJ homologou a condenação da Justiça italiana e determinou a prisão imediata de Robinho, com a expectativa de que ele cumpra sua pena a partir de março de 2024.

Entre os ministros que votaram pela manutenção da prisão estão Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, André Mendonça, Cristiano Zanin e Edson Fachin. O único voto a favor da libertação de Robinho foi do ministro Gilmar Mendes. Ele argumentou que a prisão só poderia ser efetivada no Brasil após o esgotamento das possibilidades de recursos contra a decisão do STJ.

Atualmente, Robinho está detido no complexo penitenciário de Tremembé, localizado no estado de São Paulo.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

