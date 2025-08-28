STF confirma prisão do ex-jogador Robinho

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quinta-feira (28), que a prisão do ex-jogador de futebol Robinho deve ser mantida. Robinho está detido desde março do ano passado e cumpre uma pena de nove anos na Itália por seu envolvimento em um caso de estupro ocorrido em 2013, dentro de uma boate em Milão.

Até o momento, seis dos onze ministros do STF votaram a favor de manter a prisão do ex-atleta. O julgamento virtual, que começou na semana passada, está programado para ser encerrado nesta sexta-feira (29).

O caso que o STF está analisando é um recurso apresentado pela defesa de Robinho contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O STJ homologou a condenação da Justiça italiana e determinou a prisão imediata de Robinho, com a expectativa de que ele cumpra sua pena a partir de março de 2024.

Entre os ministros que votaram pela manutenção da prisão estão Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, André Mendonça, Cristiano Zanin e Edson Fachin. O único voto a favor da libertação de Robinho foi do ministro Gilmar Mendes. Ele argumentou que a prisão só poderia ser efetivada no Brasil após o esgotamento das possibilidades de recursos contra a decisão do STJ.

Atualmente, Robinho está detido no complexo penitenciário de Tremembé, localizado no estado de São Paulo.