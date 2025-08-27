Mercedes-AMG desenvolve novo V8 com potência aprimorada

A Mercedes-Benz andou meio na contramão das expectativas ao trocar seu famoso motor “M177” pelo novo AMG C63, que agora vem com um 4 cilindros híbrido. A troca gerou uma onda de críticas, e muitos fãs estavam torcendo pelo retorno do robusto V8. Mas, por hora, o sedã esportivo parece que vai continuar sem aquele ronco característico dos motores mais potentes.

No entanto, há luz no fim do túnel! Um novo V8, que promete ser uma verdadeira fera, está em desenvolvimento e deve dar as caras até o final de 2027. Esse motor eletrônico de última geração, que está sendo chamado de “eletrificado e high-tech”, vai ser destinado aos modelos de desempenho da plataforma AMG.EA, e não podemos deixar de ficar animados com isso!

### V8: mais potência a caminho

Esse novo motor é uma evolução do “M178”, lançado em 2014. Desde então, o V8 de 4,0 litros biturbo foi o coração de vários modelos e, numa vibe de competidor, alcançou incríveis 730 cv no AMG GT Black Series. Para você ter uma ideia, a concorrente Aston Martin já está sugando 828 cv de uma variação desse motor. Não é para menos, a Mercedes-AMG está prometendo que seu próximo V8 vai passar por essa marca.

Steffen Jastrow, o diretor de desenvolvimento de veículos da AMG, foi bem enigmático ao dizer que a nova potência deve superá-la. Isso nos deixa curiosos, né? Os engenheiros já estão em cima disso e, sem dar muitos detalhes, garantem que o limite máximo vai surpreender. E, para os que adoram sentir a resposta do acelerador na ponta dos dedos, essa belezura será muito mais rápida e eficiente, atendendo até às rigorosas normas Euro 7.

Enquanto isso, vale lembrar que o motor atual ainda não disse adeus. O AMG GT Track Sport, por exemplo, vai utilizar uma versão renovada do M177/M178. O CEO da AMG, Michael Schiebe, explicou que ainda há uma fiel base de clientes que anseia pelo prazer do V8 puro. Por conta disso, a ideia é que a Mercedes siga lançando esses modelos enquanto houver demanda.

### O futuro da linha

Ainda é um mistério se o próximo Classe C vai trazer o V8 de volta ao C63. O facelift da versão atual também ainda não foi revelado, mas a recepção morna do modelo de quatro cilindros deixou claro: a galera ama motores grandes. O chefe da AMG até admitiu que a empresa perdeu alguns fãs ao reduzir a quantidade de cilindros. E é verdade, quem já pegou uma estrada longa sabe como o barulho de um V8 acelera o coração!

Se você é fã dos carros potentes, não se preocupe. Enquanto o novo V8 não chega, o V12 também vai continuar por um bom tempo. Ele ainda é oferecido no Maybach S-Class e no S-Class Guard, embora sua presença esteja restrita devido a normas de emissões rigorosas na Europa.

Com os motores evoluindo e se adaptando às novas demandas, a expectativa só cresce para os próximos lançamentos. Afinal, quem não sonha em dirigir um potente V8 em uma estrada aberta, sentindo a adrenalina de cada aceleração?