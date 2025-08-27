Números consolidados de 26 de agosto de 2025

A reapresentação da novela A Viagem, exibida no quadro Vale a Pena Ver de Novo, impulsionou a audiência no horário nobre da Globo. O programa alcançou um expressivo índice de 19,3 pontos, destacando-se entre os momentos mais assistidos da programação.

Em contraste, a programação da Record apresentou resultados menos favoráveis. A novela Paulo, o Apóstolo continua a registrar uma audiência inferior à reprise de Reis, que também não atingiu números significativos, demonstrando um desafio nas produções da emissora.

No SBT, a situação não é diferente. O programa infantil Bom Dia & Cia teve um desempenho insatisfatório, afetando negativamente o Primeiro Impacto. À noite, a série As Filhas da Senhora Garcia perdeu audiência e não teve um desempenho tão bom quanto o SBT Repórter.

A atração Aqui Agora, que busca competir no mesmo horário que o programa Brasil Urgente, permanece em quarto lugar nas classificações de audiência, não conseguindo avançar nas preferências do público.

A seguir, estão os números de audiência de algumas programações do dia 26 de agosto de 2025:

Hora Um: 4,9

Bom Dia SP: 9,2

Encontro: 7,2

Jornal Hoje: 12,1

Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 19,3

Dona de Mim: 25,3

Jornal Nacional: 27,2

Os dados de audiência são medidos na Grande São Paulo e um ponto de audiência representa cerca de 77 mil domicílios. Esses números são importantes para o mercado publicitário e ajudam a entender as tendências de consumo de programas de televisão.