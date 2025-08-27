Hyundai reduz preço do Creta Comfort 2026 em R$ 24,9 mil para PcD

O Hyundai Creta Comfort está na pista como a versão mais acessível do SUV, trazendo um motor turbo que promete desempenho e economia. Produzido em Piracicaba, São Paulo, ele também faz parte de uma campanha que garante condições especiais para pessoas com deficiência (PcD) — é uma ótima oportunidade para quem se encaixa nesse público.

Se você está de olho na configuração básica Comfort 1.0 Turbo AT, saiba que o preço sugerido é de R$ 151.290. Mas para os beneficiários da PcD, o valor cai para R$ 126.350! Isso representa uma baita economia de R$ 24.940. É sempre bom lembrar que esses valores podem variar de acordo com a região e a escolha de opcionais ou cores, então fique ligado!

Desempenho e Economia

Sob o capô, o Creta Comfort é equipado com um motor 1.0 turbo que entrega até 120 cv e torque de 17,5 kgfm. E se você está preocupado com o consumo, o Inmetro aponta que ele faz cerca de 9 km/l na cidade e até 13,1 km/l na estrada quando abastecido com gasolina. Quem passa bastante tempo no trânsito sabe como é importante contar com um carro que alie potência e eficiência.

Conectividade e Segurança

Para quem busca um SUV compacto com boa conectividade, o Creta Comfort é uma escolha muito legal. Ele vem com uma central multimídia de 8 polegadas, que aceita conexão sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Além disso, a segurança é reforçada com seis airbags, controles de tração e estabilidade, e uma câmera de ré.

Entretanto, é bom ter em mente que alguns itens de conforto, como ar-condicionado digital, retrovisores elétricos e saídas de ar traseiras, só estão disponíveis nas versões mais caras. Então, se você ama tecnologia e conforto, pode sentir falta deles.

Dimensões e Espaço Interno

O Creta Comfort não é apenas bonito por fora; ele também é espaçoso. Com 4,33 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,61 metros, o interior proporciona bastante espaço para os ocupantes. O porta-malas tem 422 litros, ideal para quem precisa levar bagagem em viagens ou compras no final de semana.

Equipamentos e Conforto

Além de tudo, o SUV conta com direção elétrica, travas e vidros elétricos, além de um volante com ajuste de altura e profundidade. Os bancos, especialmente o do motorista, têm regulagem de altura, o que garante uma melhor posição na hora de dirigir.

Com um pacote tão interessante, o Hyundai Creta Comfort se mostra uma opção boa para quem busca um SUV compacto que entrega segurança, conectividade e eficiência. No entanto, se você prioriza conforto e itens mais sofisticados, talvez precise considerar outros modelos que ofereçam esses mimos extras.