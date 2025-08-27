Renda básica se torna realidade, diz presidente da BIEN em Niterói

No Rio de Janeiro, começou o 24º Congresso da Rede Mundial de Renda Básica. Durante a abertura, o sociólogo indiano Sarath Davala destacou a importância de manter a esperança e a proteção social em um mundo marcado por ideologias de extrema direita. O evento ocorreu na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói, na manhã de quarta-feira, dia 27.

Davala, que já coordenou o maior programa de renda básica da Índia e preside a BIEN (Basic Income Earth Network), defendeu que, em tempos difíceis, a comunidade deve apresentar não apenas uma alternativa ideal, mas uma solução prática. “A renda básica universal não é mais um sonho, mas uma necessidade”, afirmou, ressaltando a importância do programa Bolsa Família como um exemplo positivo dessa política.

O tema deste ano do congresso é “Renda Básica e Economia Solidária: Novos Horizontes para a Proteção Social”. Além de Niterói, a cidade de Maricá, que se destacou por implementar um programa de renda básica para a população mais vulnerável, também faz parte da programação do evento.

João Maurício, vice-prefeito de Maricá, apresentou dados que mostram que a moeda social “Mumbuca” movimenta mais de R$ 30 milhões por mês no comércio local. Ele comentou que outras cidades do estado têm seguido o exemplo de Maricá, criando uma nova abordagem para discutir economia e transferência de renda.

O deputado estadual paulista Eduardo Suplicy, conhecido pela luta em prol da renda básica universal, não pôde estar presente devido a um problema de saúde, mas participou remotamente. O reitor da Universidade Federal Fluminense, Antônio Claudio Nóbrega, ressaltou a importância da trajetória de Suplicy na luta por esse direito no país, afirmando que sua presença é essencial em discussões sobre renda básica.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, mencionou que o programa de transferência de renda tem efeitos positivos em outros índices sociais, como segurança pública e desenvolvimento econômico. Ele ressaltou que a moeda social “Arariboia” pode alcançar até R$ 823 por família, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida na cidade.

Tatiana Roque, Secretária de Ciência e Tecnologia do Rio, falou sobre a importância das políticas de transferência de renda e combate à pobreza, sugerindo que a renda básica poderia ser uma solução para os desafios enfrentados pela nova classe trabalhadora, que inclui trabalhadores autônomos e informais. Ela enfatizou que todos os cidadãos têm direito a uma renda, independentemente de ter um emprego formal.

O congresso é um espaço para discutir e promover alternativas que enfrentem a desigualdade social e fortaleçam os direitos dos cidadãos.