Mundo Automotivo

Chevrolet reduz preço do Tracker LT 2026 em R$ 32 mil para PcD

Autor Rodrigo Campos
Chevrolet derruba preço do Tracker LT 2026 em R$ 32 mil para PcD
Na foto a versão 100 anos - Crédito da imagem: Strike Motors São Paulo, SP

A Chevrolet Tracker LT, já atualizada para a linha 2026, está à venda diretas, principalmente voltadas para o público de pessoas com deficiência (PcD) até o dia 31 de agosto. E se tem uma coisa que muitos motoristas adoram saber, é que esse modelo oferece um custo-benefício incrível dentro da categoria. Visualmente, ele é bem semelhante às outras versões da linha, mas o legal é que assegura isenção total de IPI e um bônus na compra diretamente da fábrica.

Falando em valores, na configuração LT 1.0 Turbo com câmbio automático, a tabela ficou em R$ 155.040,00. Mas, adivinha? Para o público PcD, a brincadeira cai para R$ 122.980,00! Isso significa uma economizada de R$ 32.060,00. Essa cotação é válida em concessionárias, mas vale lembrar que os preços podem variar de acordo com a região e as escolhas de cor e opcionais.

As concessionárias Chevrolet em todo o Brasil também têm informações sobre quais condições de saúde garantem o direito à isenção e a documentação necessária. Não custa nada dar uma passada lá, ainda mais se você está pensando em financiar.

Em termos de design, o modelo 2026 trouxe algumas alterações bem interessantes. A dianteira ganhou um ar mais moderno, com faróis de LED para rodagem diurna e uma grade frontal maior, estilo colmeia. Isso deixa o carro com uma presença mais robusta e atraente.

Sob o capô, o Tracker LT 2026 mantém seu motor 1.0 turbo flex, mas com um ajuste na potência. Agora, ele entrega 115,5 cv, tanto com gasolina quanto etanol. O torque fica em 18,9 kgfm no etanol e 18,3 kgfm na gasolina. O câmbio automático de seis marchas continua firme e forte, sem mudanças.

No início do ano, o motor recebeu um upgrade para se adequar às novas normas de emissões, aumentando a eficiência. Mas, para se enquadrar no programa Carro Sustentável e garantir a isenção total do IPI, teve que dar uma leve reduzida na potência.

O tamanho do Tracker mantém as mesmas medidas da versão anterior, com 4,30 metros de comprimento, 1,79 m de largura e 1,62 m de altura. O entre-eixos continua com 2,57 m, e o porta-malas, bom para viagens, permanece com capacidade de 393 litros.

Se você tá por dentro das vendas, entre janeiro e julho de 2025, o Tracker emplacou 34.217 unidades, mas ainda ficou atrás do Volkswagen T-Cross, que liderou com 53.554 unidades. O Hyundai Creta e o Toyota Corolla Cross também estão na disputa, mostrando que o mercado de SUVs tá bem acirrado.

Em julho, com a chegada da versão reestilizada, o Tracker deu uma alavancada, vendendo 6.974 unidades, sendo a sua melhor marca do ano até agora.

Resumindo, é uma ótima opção para quem busca um SUV compacto que, além de tudo, oferece tanto estilo quanto economia na hora de comprar.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor