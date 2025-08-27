Chevrolet reduz preço do Tracker LT 2026 em R$ 32 mil para PcD

A Chevrolet Tracker LT, já atualizada para a linha 2026, está à venda diretas, principalmente voltadas para o público de pessoas com deficiência (PcD) até o dia 31 de agosto. E se tem uma coisa que muitos motoristas adoram saber, é que esse modelo oferece um custo-benefício incrível dentro da categoria. Visualmente, ele é bem semelhante às outras versões da linha, mas o legal é que assegura isenção total de IPI e um bônus na compra diretamente da fábrica.

Falando em valores, na configuração LT 1.0 Turbo com câmbio automático, a tabela ficou em R$ 155.040,00. Mas, adivinha? Para o público PcD, a brincadeira cai para R$ 122.980,00! Isso significa uma economizada de R$ 32.060,00. Essa cotação é válida em concessionárias, mas vale lembrar que os preços podem variar de acordo com a região e as escolhas de cor e opcionais.

As concessionárias Chevrolet em todo o Brasil também têm informações sobre quais condições de saúde garantem o direito à isenção e a documentação necessária. Não custa nada dar uma passada lá, ainda mais se você está pensando em financiar.

Em termos de design, o modelo 2026 trouxe algumas alterações bem interessantes. A dianteira ganhou um ar mais moderno, com faróis de LED para rodagem diurna e uma grade frontal maior, estilo colmeia. Isso deixa o carro com uma presença mais robusta e atraente.

Sob o capô, o Tracker LT 2026 mantém seu motor 1.0 turbo flex, mas com um ajuste na potência. Agora, ele entrega 115,5 cv, tanto com gasolina quanto etanol. O torque fica em 18,9 kgfm no etanol e 18,3 kgfm na gasolina. O câmbio automático de seis marchas continua firme e forte, sem mudanças.

No início do ano, o motor recebeu um upgrade para se adequar às novas normas de emissões, aumentando a eficiência. Mas, para se enquadrar no programa Carro Sustentável e garantir a isenção total do IPI, teve que dar uma leve reduzida na potência.

O tamanho do Tracker mantém as mesmas medidas da versão anterior, com 4,30 metros de comprimento, 1,79 m de largura e 1,62 m de altura. O entre-eixos continua com 2,57 m, e o porta-malas, bom para viagens, permanece com capacidade de 393 litros.

Se você tá por dentro das vendas, entre janeiro e julho de 2025, o Tracker emplacou 34.217 unidades, mas ainda ficou atrás do Volkswagen T-Cross, que liderou com 53.554 unidades. O Hyundai Creta e o Toyota Corolla Cross também estão na disputa, mostrando que o mercado de SUVs tá bem acirrado.

Em julho, com a chegada da versão reestilizada, o Tracker deu uma alavancada, vendendo 6.974 unidades, sendo a sua melhor marca do ano até agora.

Resumindo, é uma ótima opção para quem busca um SUV compacto que, além de tudo, oferece tanto estilo quanto economia na hora de comprar.