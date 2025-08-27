Preço, ficha técnica e equipamentos do Fipe Carros

O Fiat Argo Drive 1.0 2026 chegou com o pé direito e promete ser um ótimo aliado para quem busca um hatch compacto e acessível por R$ 92.990. Vindo diretamente de Betim (MG), esse modelo contou com algumas atualizações no design e nos equipamentos, mas, por enquanto, os faróis de LED que todos desejamos não estão disponíveis nesta versão.

Quando falamos de motor, o Argo Drive 1.0 continua a mesma receita que já conhecemos. Ele vem equipado com o motor 1.0 Firefly aspirado, entregando 77 cv de potência com etanol e um torque de 10,9 kgfm. O câmbio manual de cinco marchas oferece uma condução esperta, ideal para as ruas e, claro, para aquele trânsito que nos faz perder a paciência.

A escolha do Argo não é à toa. De acordo com a Fenabrave, ele vendeu 54.435 unidades nos primeiros sete meses de 2025, garantindo o terceiro lugar no ranking de hatchbacks, logo atrás do Volkswagen Polo e do T-Cross. Isso reflete sua aceitação no mercado, principalmente entre quem busca praticidade e economia.

Equipamentos de série do Fiat Argo Drive 1.0 2026

No quesito equipamentos, o Argo Drive 1.0 2026 não decepciona. Ele vem com um aerofólio traseiro que dá um toque esportivo e um alarme antifurto, algo que todo motorista aprecia. Também possui uma central multimídia UCONNECT de 7″ com Android Auto e Apple CarPlay, Bluetooth e duas entradas USB. Sabe quando você precisa conectar seu celular para a navegação? Aqui não há erro!

Além disso, você conta com ar-condicionado, que já vem com filtro antipólen, e uma segunda porta USB para quem não quer briga com o passageiro. O banco do motorista possui regulagem de altura, e o do passageiro tem uma bolsa porta-objetos no encosto — super prático para guardar pequenos itens.

O Argo também traz extras que fazem a diferença na hora do dia a dia, como direção elétrica progressiva, desembaçador traseiro e um sistema de sinalização de frenagem de emergência (ESS). E, claro, o interior é bem iluminado, com LED nos faróis dianteiros e um quadro de instrumentos que exibe as informações do veículo de forma clara.

Ficha técnica do Fiat Argo Drive 1.0 2026

Agora, vamos aos números que interessam. O motor Firefly, como já mencionado, é 1.0 e vem acoplado a um câmbio manual de cinco marchas. A tração é dianteira, o que é bem comum nessa categoria. O Argo atinge uma velocidade máxima de 162 km/h e faz de 0 a 100 km/h em aproximadamente 13,4 segundos. Pensando em consumo, ele oferece 9,4 km/l na cidade com etanol e 13,6 km/l com gasolina, então uma calibrada nos pneus antes daquela viagem pode garantir uma autonomia ainda maior!

No aspecto do conforto, o Argo é compacto — com 3998 mm de comprimento e 1724 mm de largura — perfeito para manobras em espaços apertados. Além disso, o interior tem uma capacidade de bagagem de 300 litros, suficiente para a maioria das nossas necessidades, seja uma viagem de fim de semana ou a compra semanal no mercado.

E, se você está pensando em durabilidade, o modelo garante uma garantia total de 36 meses, incluindo motor e câmbio.

Em resumo, o Fiat Argo Drive 1.0 2026 se destaca por ser um hatch versátil, prático e com uma boa relação custo-benefício. As mudanças foram sutis, mas devem agradar muito a quem aprecia um bom carro a preços justos.