Último Nissan GT-R R35 produzido no mundo é revelado

O inevitável aconteceu: a Nissan está se despedindo do GT-R, o famoso "Godzilla". Após 18 anos de muita adrenalina e emoção, a produção do R35 chegou ao fim. Desde que o primeiro exemplar saiu da linha de montagem em Tochigi, em 2007, cerca de 48.000 unidades foram fabricadas. O último modelo produzido é uma edição Premium T-Spec na clássica cor Midnight Purple, já reservado para um sortudo no Japão.

Mas não fique triste ainda! O CEO da Nissan, Ivan Espinosa, nos lembrou que isso é apenas uma pausa. Ele garantiu aos fãs que a lenda do GT-R deve voltar: “Para todos os amantes do GT-R ao redor do mundo, isso não é um adeus definitivo. Queremos que a placa de identificação GT-R um dia retorne.”

O Futuro do GT-R

Por outro lado, podemos esquecer aquele herói instantâneo voltando a qualquer momento. O próprio Espinosa deixou claro que o R36, o futuro sucessor, ainda está a um bom tempo de distância. Ele pediu paciência e garantiu que, embora não haja uma data precisa agora, a ideia de evoluir o GT-R está no radar.

E não é só isso. Outros líderes da Nissan, como Ponz Pandikuthira, chefe de planejamento de produto, também se mostraram otimistas sobre o retorno do GT-R. Eles estão, sem dúvida, pensando em um sucessor direto para o R35. E quem não ficaria animado com isso?

Rumores sobre o R36

Alguns detalhes já começaram a surgir sobre como pode ser o próximo GT-R. Lembram do conceito insano Hyper Force? Ele se destacou no Salão de Mobilidade do Japão em 2023, com nada menos que 1.341 cavalos de potência e baterias de estado sólido. É difícil não sonhar com um GT-R que pode ter uma velocidade máxima de 200 mph. Mas ainda é um mistério se ele será totalmente elétrico ou manterá a tradição da combustão.

Desafios da Nissan

Por enquanto, a Nissan tem outras preocupações. A empresa enfrenta dificuldades financeiras e, enquanto um supercarro poderia ajudar, produtos de nicho não resolvem tudo. O plano “Re:Nissan” está em ação, e isso inclui fechar sete fábricas e cortar 20 mil empregos. Eles também planejam reduzir a complexidade das peças e consolidar suas plataformas de 13 para apenas sete. Com tantos desafios, fica difícil imaginar o GT-R voltando tão cedo, embora a esperança ainda exista.

Quando pensamos no R35, é interessante notar que ele estava entre os carros japoneses mais antigos em produção, mas a Toyota ainda detém o recorde com a Série 70 do Land Cruiser. Esse ícone vem sendo fabricado desde 1984 e continua firme e forte.

Sim, a despedida do GT-R é incrível, mas o combustível da paixão automotiva sempre nos dará motivos para aguardar novas emoções nas estradas.