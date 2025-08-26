Fábrica na Tailândia auxilia BYD a driblar tarifas da UE

A BYD deu um grande passo na sua jornada de globalização ao enviar, pela primeira vez, veículos elétricos fabricados na Tailândia para a Europa. No dia 25 de agosto, a subsidiária tailandesa virou notícia ao anunciar o embarque de mais de 900 unidades do modelo Dolphin, que vai desembarcar em países como Alemanha, Bélgica e Reino Unido.

Esse transporte foi feito a bordo do BYD Zhengzhou, o novo navio da empresa. É tipo uma estreia, levando carros diretamente da Tailândia para as águas europeias. Essa movimentação mostra o quanto a marca está acertando na construção de uma cadeia de suprimentos global e em tornar seu sistema logístico mais eficiente. É bacana ver como tudo isso se conecta e como a tecnologia vai se espalhando pelo mundo, certo?

Falando sobre a produção, a fábrica da BYD em Rayong, que abriu suas portas em julho de 2024, é a primeira no exterior totalmente própria da marca chinesa. Com capacidade pra produzir até 150 mil veículos por ano, essa planta não apenas abastece o mercado local, mas também dá conta das exportações para vários países. Isso faz com que a Tailândia se torne um hub crucial na distribuição dos carros elétricos da marca.

E não parou por aí! Em julho de 2025, eles atingiram a incrível marca de 90 mil veículos entregues em apenas um ano de operação. Isso é um crescimento e tanto, aumentando ainda mais a importância da Tailândia na produção e distribuição global dos elétricos da BYD.

No mesmo mês, a empresa registrou um total de 344.296 vendas de veículos de nova energia (NEVs), com um crescimento de apenas 0,56% em relação a 2024. No mercado internacional, foram 80.737 unidades exportadas, um salto de 169% em comparação ao ano anterior. Esse crescimento mostra que a BYD está realmente pegando ritmo, levando seus carros elétricos para onde há demanda.

Aliás, entre janeiro e julho, a montadora vendeu 545 mil veículos elétricos fora da China, o que representa um crescimento de 133,5% em relação ao ano anterior. No total, foram 2,45 milhões de carros vendidos globalmente nesse período, solidificando a BYD como uma das líderes no setor, mesmo com uma desaceleração no crescimento.

É interessante notar como, à medida que as marcas se adaptam e expandem, mais opções aparecem para os apaixonados por carros. E com esse ritmo crescente, parece que temos muito mais pela frente no mundo dos elétricos.