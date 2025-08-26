Sandra retorna com nova ameaça em Êta Mundo Melhor

A personagem Sandra, interpretada por Flávia Alessandra, vai voltar à novela “Êta Mundo Melhor!” com planos de vingança ainda mais malignos. Após os eventos de “Êta Mundo Bom!”, que foi exibida em 2016, Sandra retorna à trama da TV Globo para retomar seu lugar e executar suas novas estratégias para se vingar de quem atrapalhar seus objetivos.

Mesmo estando presa, Sandra já havia demonstrado seu caráter cruel ao incitar o sequestro do filho de Candinho, além de provocar brigas na prisão e até mesmo assassinar uma carcereira. Sua fuga da prisão ocorreu com a ajuda de Ernesto, seu cúmplice. Desde então, o público se perguntava se a vilã retornaria à novela, e essa dúvida foi recentemente confirmada.

A emissora anunciou que Sandra voltará a partir de 15 de setembro, destacando que ela está “ainda pior” e mais disposta do que nunca a eliminar quem estiver em seu caminho.

A estreia de Sandra acontece em um momento bastante favorável para “Êta Mundo Melhor!”, que começou a ser exibida em junho e já alcançou uma média de 19,6 pontos na Grande São Paulo, segundo dados de audiência. Este é o melhor desempenho para a faixa das 18h desde 2020. A novela tem se destacado em relação a outras produções recentes, superando obras como “Amor Perfeito” e “Mar do Sertão”.

“Êta Mundo Melhor!” deve ser exibida até 27 de fevereiro de 2026 e terá um total de 208 capítulos, um dos maiores números para a faixa nos últimos anos. Após o fim da trama, está programada para entrar no ar “A Nobreza do Amor”, que estreará em março de 2026 e contará com Lázaro Ramos no elenco, interpretando o principal vilão da nova história.