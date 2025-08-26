Fiat reduz preço da Ducato 2026 em R$ 56,4 mil para CNPJ

A Fiat Ducato Minibus Comfort 2.2 Diesel 4P 18L, modelo 2025/2026, chegou com tudo e é uma opção e tanto para quem precisa de um veículo robusto para uso comercial. O preço, para quem consegue a venda direta, ficou bem atrativo: R$ 319.512,00 à vista, no lugar dos R$ 375.990,00 do preço original. Essa oferta é especialmente para microempresas e produtores rurais com toda a documentação em ordem.

Nas concessionárias da Fiat, uma equipe preparada está à disposição para ajudar com tudo que você precisa para a compra, desde a lista de documentos até as melhores opções de financiamento. Isso faz toda a diferença, principalmente para quem está entrando nesse mercado.

O que há de novo na Ducato 2026

A Ducato 2026 se destaca pelo seu motor 2.2 Turbodiesel, que, embora mantenha os 140 cv da versão anterior, trouxe um aumento no torque: agora são 35,7 kgfm. A Fiat afirma que esse motor é mais econômico, oferecendo até 8% de economia de combustível — quem não curte essa ideia, não é mesmo? O consumo é de 10,8 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada, o que é bastante razoável para um modelo dessa categoria.

E quem já pegou um trânsito pesado sabe o quanto é precioso ter um motor que não consome muito e ainda oferece conforto ao dirigir. A linha 2026 conta também com recursos como assistente de partida em rampas e controle de estabilidade, o que promete aumentar a segurança ao volante.

Design que chama atenção

Externamente, a Ducato traz um para-choque redesenhado, novos retrovisores e opções de calotas que deixam o visual bem mais moderno e chamativo. As cores agora incluem o Preto Carbon, além do já conhecido Prata Grigrio Artense e Branco Bachisa. Se você é do tipo que se preocupa com detalhes estéticos, vai gostar das mudanças.

Conforto na cabine

Entrando na cabine, ela apresenta um volante com direção elétrica, um novo painel de instrumentos, e até um rádio Bluetooth de 5 polegadas. Com esse tipo de equipamento, o dia a dia fica bem mais prático, principalmente se você costuma passar horas ao volante.

A Fiat se destacou no ano passado como a marca líder entre as vans mais vendidas no Brasil, garantindo 37% de participação no mercado. Esses números mostram que a marca é bastante querida por quem busca espaço e funcionalidade.

Tecnologia e conectividade

O sistema Fiat Connect////Me é um diferencial interessante, que inclui telemetria e rastreamento. A plataforma oferece ajuda em caso de furto, geolocalização e até agendamento de revisões online — tudo isso grátis por 12 meses. Não é todo dia que um carro oferece uma mãozinha tão útil!

Equipamentos que facilitam a vida

E não para por aí. A Ducato Minibus Comfort vem equipada com ar-condicionado, cintos de segurança dianteiros retráteis e até um sistema de som com entrada USB. Para quem transporta passageiros, esses detalhes fazem toda a diferença no conforto da viagem.

O modelo ainda oferece freios ABS, controle de estabilidade e um volante com regulagem de profundidade. E se você costuma se preocupar com a pressão dos pneus, saiba que o TPMS vai te ajudar a monitorar tudo isso automaticamente.

Essa configuração faz da Ducato uma opção completa, ideal para quem busca praticidade e conforto para o trabalho.