Ram reduz preço da Rampage Laramie em até R$ 18 mil para CNPJ

A Ram Rampage Laramie 2.2 Diesel 2026, na chamativa cor Vermelho Flame, chegou com uma oportunidade imperdível para empresas e microempresas. Uma promoção que vai até 1º de setembro ou enquanto houver estoque. Porém, vale ficar ligado: essa condição não é válida para pessoas físicas, PcD, taxistas, ou empresas que não sejam microempresas.

Falando em preços, a versão Laramie 2.2 Diesel tem tabela de R$ 262.990,00, mas se você faz parte de uma empresa ou é produtor rural, o valor cai para R$ 244.990,00. Isso significa uma economia de R$ 18.000,00! Os preços foram verificados no portal Fipe Carros, então pode confiar.

Se você está interessado, a dica é visitar uma concessionária Ram no Brasil. Lá, você pode conferir todas as opções de pagamento e financiamento voltadas especificamente para empresas e pequenos agricultores.

Motorização e Desempenho

A Laramie 2.2 Diesel é equipada com um motor 2.2 turbodiesel, que proporciona 200 cv de potência e um torque impressionante de 45,9 kgfm. O câmbio automático de nove marchas garante que a roda nunca pare, distribuindo a força via tração 4×4, que se ajusta automaticamente conforme necessário. E para quem dirige em subidas, o assistente de descida em rampas é uma mão na roda. Para quem quer saber sobre a economia de combustível, segundo o Inmetro, ela faz 10,6 km/l na cidade e até 13,3 km/l na estrada. Incrível, né?

Dimensões e Capacidade de Carga

As medidas do carro se mantêm nas mesmas dimensões robustas: 5.028 mm de comprimento, 1.886 mm de largura e 1.780 mm de altura. A caçamba conta com uma capacidade de 980 litros, ideal para quem precisa de espaço para transportar cargas. E se você precisa de um carro que aguente o tranco, a versão Diesel suporta até 1.015 kg e pode rebocar até 6.800 kg!

Conectividade e Conforto

A Ram Rampage Laramie vem recheada de tecnologia. Com uma tela Uconnect de 12,3″ integrada, você pode conectar seu celular via Android Auto e Apple CarPlay — tudo sem fio! O ar-condicionado digital de duas zonas, os bancos com ajuste elétrico e um painel digital de 10,3″ fazem você se sentir realmente confortável ao volante.

Segurança e Funcionalidades

Segurança é sempre prioridade, e a Laramie não decepciona. Possui 7 airbags (frontal, laterais e de cortina), capota marítima, faróis com comutação automática, controle de cruzeiro adaptativo com função Stop & Go, e controle eletrônico de estabilidade. Ah, e a câmera de ré facilita muito nas manobras!

Tabela de Preços

Se você está acompanhando os valores, confira:

Modelo Preço de Tabela Preço CNPJ Descontos Laramie 2.2 Diesel R$ 262.990,00 R$ 244.990,00 R$ 18.000,00

A Ram Rampage Laramie 2.2 Diesel é uma verdadeira potência no mundo das picapes, unindo conforto, tecnologia e performance. Se você busca um veículo que não só leve sua carga, mas também ofereça uma experiência de dirigir agradável, essa pode ser a escolha certa!