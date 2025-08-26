Motos mais vendidas até 25 de agosto de 2025 segundo Fipe

O mercado de motocicletas no Brasil está pegando fogo! Até o dia 25 de agosto, as vendas continuam a surpreender. Para os amantes das duas rodas, a Honda CG 160 é a campeã, com impressionantes 32.756 unidades vendidas só em agosto. E se você fizer as contas, isso dá um total de 300.664 motos emplacadas no ano! É para deixar qualquer um que ama velocidade com um sorriso no rosto.
Logo atrás, temos a Honda Biz, que também não ficou atrás, com 17.043 vendas no mesmo mês, acumulando 169.017 unidades até agora. E quem não conhece a fiel escudeira, a Honda Pop 110i? Ela aparece no terceiro lugar com 13.268 unidades vendidas, um número bem sólido. Nota-se que a Honda NXR 160 Bros é logo ali, com apenas 452 motos a menos, somando 12.816.
E como é bom perceber que modelos menores também estão se destacando! A Mottu Sport 110i fecha o top 5, com 7.598 unidades vendidas, um crescimento de 6% em relação a julho. Um ótimo exemplo de como as motos pequenas estão conquistando espaço na rotina das pessoas, especialmente nas cidade com um trânsito complicado.
Se você já precisou de uma moto para driblar o tráfego, provavelmente está pensando na poderosa Yamaha YBR 150, que aparece em sexto lugar com 6.213 vendas. E claro, a icônica Honda CB 300F e a Honda PCX 160 também se destacam, com 4.530 e 3.523 unidades, respectivamente. Olhar para essas vendas é como ver um ranking de estrelas em uma corrida!
Caso você esteja se perguntando sobre outras motos, a Yamaha Fazer 250 marca presença no nono lugar, com 3.368 unidades vendidas, enquanto a Shineray XY 125 fecha o top 10 com 3.160 motos emplacadas. É uma concorrência acirrada, e cada modelo tem seu charme e funcionalidade.
Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|32.756
|2º
|Honda Biz
|17.043
|3º
|Honda Pop 110i
|13.268
|4º
|Honda NXR 160 Bros
|12.816
|5º
|Mottu Sport 110i
|7.598
|6º
|Yamaha YBR 150
|6.213
|7º
|Honda CB 300F
|4.530
|8º
|Honda PCX 160
|3.523
|9º
|Yamaha Fazer 250
|3.368
|10º
|Shineray XY 125
|3.160
Esse ranking das 20 motos mais vendidas no Brasil, elaborado pela Fipe Carros com dados da Fenabrave, mostra bem a paixão nacional por motocicletas e como elas se tornaram essenciais na vida de muitos. Afinal, quem nunca sonhou em dar aquela acelerada no fim de semana?