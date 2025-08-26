Motos mais vendidas até 25 de agosto de 2025 segundo Fipe

O mercado de motocicletas no Brasil está pegando fogo! Até o dia 25 de agosto, as vendas continuam a surpreender. Para os amantes das duas rodas, a Honda CG 160 é a campeã, com impressionantes 32.756 unidades vendidas só em agosto. E se você fizer as contas, isso dá um total de 300.664 motos emplacadas no ano! É para deixar qualquer um que ama velocidade com um sorriso no rosto.

Logo atrás, temos a Honda Biz, que também não ficou atrás, com 17.043 vendas no mesmo mês, acumulando 169.017 unidades até agora. E quem não conhece a fiel escudeira, a Honda Pop 110i? Ela aparece no terceiro lugar com 13.268 unidades vendidas, um número bem sólido. Nota-se que a Honda NXR 160 Bros é logo ali, com apenas 452 motos a menos, somando 12.816.

E como é bom perceber que modelos menores também estão se destacando! A Mottu Sport 110i fecha o top 5, com 7.598 unidades vendidas, um crescimento de 6% em relação a julho. Um ótimo exemplo de como as motos pequenas estão conquistando espaço na rotina das pessoas, especialmente nas cidade com um trânsito complicado.

Se você já precisou de uma moto para driblar o tráfego, provavelmente está pensando na poderosa Yamaha YBR 150, que aparece em sexto lugar com 6.213 vendas. E claro, a icônica Honda CB 300F e a Honda PCX 160 também se destacam, com 4.530 e 3.523 unidades, respectivamente. Olhar para essas vendas é como ver um ranking de estrelas em uma corrida!

Caso você esteja se perguntando sobre outras motos, a Yamaha Fazer 250 marca presença no nono lugar, com 3.368 unidades vendidas, enquanto a Shineray XY 125 fecha o top 10 com 3.160 motos emplacadas. É uma concorrência acirrada, e cada modelo tem seu charme e funcionalidade.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 32.756 2º Honda Biz 17.043 3º Honda Pop 110i 13.268 4º Honda NXR 160 Bros 12.816 5º Mottu Sport 110i 7.598 6º Yamaha YBR 150 6.213 7º Honda CB 300F 4.530 8º Honda PCX 160 3.523 9º Yamaha Fazer 250 3.368 10º Shineray XY 125 3.160

Esse ranking das 20 motos mais vendidas no Brasil, elaborado pela Fipe Carros com dados da Fenabrave, mostra bem a paixão nacional por motocicletas e como elas se tornaram essenciais na vida de muitos. Afinal, quem nunca sonhou em dar aquela acelerada no fim de semana?