MG apresenta plano de US$ 1,4 bi para 13 carros elétricos

A MG Motor, uma marca britânica que agora faz parte da chinesa SAIC, está preparando uma revolução no segmento dos elétricos. Eles anunciaram planos para lançar 13 novos veículos elétricos nos próximos dois anos, com um investimento de cerca de 10 bilhões de yuans, ou seja, aproximadamente US$ 1,4 bilhão.

Você já parou para pensar na quantidade de carros elétricos que estão surgindo no mercado? Com 153 mil unidades vendidas na Europa só no primeiro semestre de 2025, a MG está mostrando força nesse cenário, embora ainda tenha um desempenho modesto na China, com 57 mil veículos entregues de janeiro a julho deste ano. O gerente Chen Cui comentou que a ausência de novos produtos de energia contribuiu para esses números, mas acredita que mudança está a caminho com a nova estratégia.

Foco em Tecnologia e Inovação

A MG não quer entrar nessa briga de preços mais baixos. Eles estão focados em tecnologia e inovação, contando com o apoio da controladora SAIC. A marca está buscando parcerias com gigantes como Audi, Huawei e Oppo para oferecer um pacote tecnológico de ponta, que inclui baterias de estado semissólido e conectividade inteligente. Imagine só ter um carro que não é apenas elétrico, mas que ainda sabe o caminho e se integra ao seu smartphone!

O Novo MG4

O MG4 é o carro protagonista dessa nova fase. A pré-venda começou na China em 5 de agosto, e o lançamento está agendado para 29 de agosto. Com 4,395 mm de comprimento e um motor elétrico traseiro de 161 cv, ele promete ser uma boa opção para quem quer um hatchback moderno. Os preços variam de 73.800 a 105.800 yuans, aproximadamente R$ 52 mil a R$ 75 mil. A expectativa é que a versão com bateria de estado semissólido chegue ainda este ano.

Brasil na Mira

E aqui vai uma ótima notícia: o Brasil está no radar da MG. Prototótipos do MG4 foram avistados em testes no interior de São Paulo em 2024. Apesar do forte interesse, existe a preocupação com a taxa elevada sobre carros elétricos importados, que poderia atrasar a chegada do modelo por aqui.

Mudanças Visuais e Especificações

Comparado à geração anterior, o novo MG4 está mais espaçoso, com 2,75 m de entre-eixos e um peso reduzido de 1.485 kg. O design também sofreu alterações, apresentando linhas mais modernas, faróis de LED e lanternas traseiras que se conectam por uma faixa iluminada. É aquele toque visual que faz a diferença quando você estaciona e atrai olhares.

Inicialmente, o hatch contará com uma versão que entrega 163 cv de potência e usará bateria de lítio-ferro-fosfato. Embora a autonomia ainda não tenha sido confirmada, a expectativa é que chegue a 350 km por carga. Entre os rivais diretos, você pode esperar uma disputa acirrada com o Volkswagen ID.3, BYD Dolphin e Aion UT. E tem uma expectativa em torno do retorno da versão esportiva, o MG4 XPower, que na geração anterior entregava até 435 cv.

Com essa nova fase, a MG está pronta para conquistar tanto o mercado europeu quanto o brasileiro, e promete melhorar nossa experiência ao volante. E aí, qual modelo você está mais animado para ver nas ruas?