Onde ver as partidas ao vivo hoje (26/08/25)

Nesta terça-feira, 26 de setembro, vários campeonatos de futebol acontecem ao redor do mundo, com destaque para os playoffs da Liga dos Campeões da UEFA e competições em diversos países, como Inglaterra e Alemanha. Além disso, a final do Campeonato Brasileiro sub-20 será disputada hoje.
Jogos Desta Terça-feira: Horários e Onde Assistir
Liga dos Campeões da UEFA
Kairat x Celtic
- Horário: 13h45
- Onde assistir: HBO Max
Pafos x Estrela Vermelha
- Horário: 16h
- Onde assistir: SBT, SBT+, TNT e HBO Max
- Sturm x Bodo/Glimt
- Horário: 16h
- Onde assistir: Space e HBO Max
EFL Cup (Inglaterra)
- Sheffield Wednesday x Leeds
- Horário: 16h
- Onde assistir: ESPN e Disney+
DFB Pokal (Alemanha)
- Braunschweig x Stuttgart
- Horário: 15h45
- Onde assistir: ESPN e Disney+
Final do Brasileirão Sub-20
A grande final do Campeonato Brasileiro sub-20 também acontece hoje, com os jovens talentos do futebol nacional buscando o título. A partida promete ser muito emocionante, já que o torneio é uma vitrine para futuros craques do esporte.
Fique atento aos horários das partidas e prepare-se para acompanhar as emoções do futebol nesta terça-feira!