Onde ver as partidas ao vivo hoje (26/08/25)

Autor Diogo Sobral
Troféu do Brasileirão sub-20 estará em disputa nesta terça-feira (26).
Troféu do Brasileirão sub-20 estará em disputa nesta terça-feira (26). (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Nesta terça-feira, 26 de setembro, vários campeonatos de futebol acontecem ao redor do mundo, com destaque para os playoffs da Liga dos Campeões da UEFA e competições em diversos países, como Inglaterra e Alemanha. Além disso, a final do Campeonato Brasileiro sub-20 será disputada hoje.

Jogos Desta Terça-feira: Horários e Onde Assistir

Liga dos Campeões da UEFA

  • Kairat x Celtic

    • Horário: 13h45
    • Onde assistir: HBO Max

  • Pafos x Estrela Vermelha

    • Horário: 16h
    • Onde assistir: SBT, SBT+, TNT e HBO Max
  • Sturm x Bodo/Glimt
    • Horário: 16h
    • Onde assistir: Space e HBO Max

EFL Cup (Inglaterra)

  • Sheffield Wednesday x Leeds
    • Horário: 16h
    • Onde assistir: ESPN e Disney+

DFB Pokal (Alemanha)

  • Braunschweig x Stuttgart
    • Horário: 15h45
    • Onde assistir: ESPN e Disney+

Final do Brasileirão Sub-20

A grande final do Campeonato Brasileiro sub-20 também acontece hoje, com os jovens talentos do futebol nacional buscando o título. A partida promete ser muito emocionante, já que o torneio é uma vitrine para futuros craques do esporte.

Fique atento aos horários das partidas e prepare-se para acompanhar as emoções do futebol nesta terça-feira!

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

