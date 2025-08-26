Leapmotor B10 chega à Europa e poderá ser lançado no Brasil

A Leapmotor está dando um passo importante na sua trajetória de expansão pelo mundo, com o lançamento do crossover elétrico B10. A grande estreia vai acontecer no IAA Mobility 2025, em Munique, no dia 8 de setembro. Esse evento marca a entrada do carro em mais de 20 países até o fim de 2025, mostrando que a marca está disposta a jogar em larga escala.

Esse modelo recém-lançado na China, em abril de 2025, é o primeiro da série B da Leapmotor voltado para o mercado global. Pra quem fica curioso com preços, no mercado chinês ele sai entre 99.800 e 129.800 yuans, que dá algo em torno de US$ 13.950 a US$ 18.150. O B10 é um SUV compacto, medindo 4,51 m de comprimento e 1,88 m de largura, perfeito pra quem curte um pouco mais de espaço.

Quando a gente olha pro preço na Europa, o modelo deve ser oferecido a partir de 29.900 euros, ou cerca de R$ 188 mil por aqui. O legal é que, após a Europa, o B10 vai chegar também ao Oriente Médio, Ásia, África e, quem sabe, a América do Sul. A Leapmotor está se preparando bem, já juntando informações climáticas de 195 cidades para adequar o desempenho do B10 às mais variadas condições.

Esse SUV oferece versões com motores elétricos de 177 cv e 215 cv, além de uma autonomia de até 600 km em ciclo CLTC. A bateria de LFP tem capacidade de até 67,1 kWh. Por dentro, o B10 promete um visual moderno, com acabamento em duas cores, um painel digital de 8,8” e uma tela central de impressionantes 14,6”. E não podemos esquecer do porta-malas que varia de 420 a 515 litros, ideal pra quem gosta de fazer viagens longas com a galera.

A Leapmotor é uma fabricante chinesa que tem a Stellantis como parceira e ficou com 51% de participação na joint venture Leapmotor International. Com mais de 1.500 pontos de venda globais, sendo 550 na Europa, a marca não para de crescer. Entre janeiro e julho de 2025, foram 271.793 carros vendidos, um crescimento de 149% em relação ao ano anterior. Só na Europa, em julho, foram mais de 4.000 pedidos para o B10 — um sinal de que o modelo está despertando o interesse por lá.

Além disso, a Leapmotor prepara a chegada dos modelos B10 e C10 no Brasil ainda em 2025. As primeiras unidades do C10 já estão por aqui, e a marca promete uma rede própria de concessionárias e suporte técnico para os novos clientes.

E para quem está de olho, o B10 deve ser maior do que concorrentes diretos, como o BYD Yuan Plus, oferecendo mais espaço interno. Se mantiver um preço competitivo, pode chegar por cerca de R$ 200 mil, bem abaixo do que muitos rivais estão pedindo. Com isso, a Leapmotor pode se tornar uma opção atraente para quem procura um SUV elétrico.