Ciclista é atropelada por caminhão no Centro de Iguatemi

Ciclista Morre Após Ser Atropelada por Caminhão em Iguatemi

Na tarde desta segunda-feira, 25 de agosto, Adriana Silva, de 35 anos, perdeu a vida após ser atropelada por um caminhão no Centro de Iguatemi, município localizado a 412 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu enquanto ela se deslocava de bicicleta para o trabalho.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão, que também tem 35 anos, não notou o impacto e continuou dirigindo. Apenas alguns metros depois, ele foi alertado por outro motorista sobre o atropelamento e decidiu retornar ao local para aguardar a chegada da polícia e do serviço de emergência.

Adriana foi socorrida imediatamente, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O caminhoneiro seguia em direção a Guaíra, no Paraná, no momento do acidente. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do ocorrido para determinar as responsabilidades.

A tragédia deixou os quatro filhos da vítima em luto. A comunidade local expressou sua tristeza pela perda de Adriana, que era conhecida e querida entre os moradores de Iguatemi.

As autoridades continuam a apurar o caso e solicitaram a colaboração de testemunhas que possam ter informações sobre o acidente.