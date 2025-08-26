Peugeot diminui preço do 2008 Allure em até R$ 24,2 mil para PcD

O Peugeot 2008 Allure 25/25, ano/modelo 2025, na vibrante cor Azul Quasar, é a nova aposta da montadora exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). Essa versão permite a compra de um carro zero km com isenção de impostos até 04/09/2025. E o melhor: a isenção total de IPI, além de um bônus direto da fábrica, faz dessa oferta uma oportunidade e tanto!

Falando em preços, a versão intermediária Allure T200 está marcada com um valor sugerido de R$ 153.990,00 para o público em geral. Mas aqui vem a boa notícia para quem se encaixa na categoria PcD: o preço cai para R$ 129.729,00, resultando em uma economia de impressionantes R$ 24.261,00. Esses valores foram confirmados pela equipe do portal Fipe Carros junto à concessionária Peugeot Jelta Riviera.

Um Companheiro para Todos os Momentos

Essa promoção integra o programa Autonomy, criado especialmente para quem precisa de um veículo novo e adaptado. Para participar, basta apresentar um laudo médico emitido pelo Detran ou Ciretran, comprovando a deficiência física e a necessidade de adaptações.

Entre janeiro e julho de 2025, o Peugeot 2008 emplacou 7.564 unidades conforme dados da Fenabrave. No mundo dos SUVs, a liderança ficou com o Volkswagen T-Cross, que vendeu 53.554 unidades. O Hyundai Creta e o Toyota Corolla Cross também estiveram na briga, com 39.038 e 36.957 unidades, respectivamente.

Motorização e Conforto

O Peugeot 2008 Allure vem equipado com um motor 1.0 turbo de três cilindros, que gera 130 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque. O câmbio automático CVT simula sete marchas, garantindo uma experiência tranquila de dirigir. Quem já pegou um trânsito pesado sabe como um câmbio esperto faz a diferença!

E não é só isso: o carro tem ar-condicionado digital automático, central multimídia de 10 polegadas com espelhamento sem fio, câmeras com visão de 360°, e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. E mais! A partida é por botão e ainda conta com carregador de celular por indução. É ou não é uma mão na roda para quem dirige no dia a dia?

Um Toque de Estilo

O design também impressiona. O 2008 Allure vem com rodas de liga leve de 17 polegadas, grade com acabamento em preto brilhante, e um volante multifuncional revestido em couro. Para segurança, conta com 4 airbags, rebatimento elétrico dos espelhos, e faróis de LED.

A tabela abaixo resume tudo o que você precisa saber:

Configurações Preço de Tabela Preço para PcD Descontos Allure T200 R$ 153.990,00 R$ 129.729,00 R$ 24.261,00

Assim, o Peugeot 2008 Allure se apresenta não apenas como um carro, mas como uma verdadeira peça de conveniência e estilo para quem busca conforto e praticidade nas ruas.