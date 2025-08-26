Interior de SP recebe 28 novos radares; confira os locais

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) deu um passo importante nesta semana, lançando a operação de 28 novos radares nas rodovias estaduais. Essa mudança traz um total de 112 equipamentos ativos em operação, juntando os 84 que já estavam funcionando com os 34 instalados recentemente.

Essa iniciativa visa, acima de tudo, aumentar a segurança viária e combater a ocorrência de acidentes. Os novos radares foram posicionados em áreas como Sorocaba, Itapetininga e São José do Rio Preto, onde o risco nas estradas costuma ser elevado. Se você costuma dirigir nessas regiões, vale a pena ficar atento!

Os locais escolhidos para os radares não foram do nada. Eles foram definidos a partir de critérios técnicos, como o histórico de acidentes e a velocidade dos veículos. É a maneira que o DER-SP encontrou para garantir mais proteção para quem está ao volante e para os pedestres que cruzam essas vias.

Esta instalação está dentro do Edital nº 145/2023, que prevê, ao todo, 649 radares nas rodovias não concedidas. Um bom número ainda está passando por testes antes de serem liberados para a estrada.

Se você já passou por rodovias de Jundiaí, Campo Limpo Paulista ou Votorantim, pode se deparar com esses novos radares. O limite de velocidade varia bastante, de 50 km/h a 110 km/h, dependendo do trecho. Fique esperto, porque essa fiscalização ampliada tem como objetivo ajudar a reduzir acidentes graves. E o DER-SP ainda promete ativar novos pontos de fiscalização aos poucos ao longo dos meses.

Dirigir é uma arte, e sempre temos que estar por dentro das novidades das estradas para garantir que nossas viagens sejam seguras e tranquilas!