Mudanças nos mais vendidos do Brasil ao longo de 20 anos

Não é difícil perceber que 2005 foi há duas décadas, mas parece que foi ontem, não é? O mundo estava em outra vibe, e os carros também. Naquela época, os celulares não eram os supercomputadores que temos hoje, e os automóveis também estavam longe de serem os carros conectados que conhecemos agora. Muitas vezes, os carros nem tinham uma central multimídia decente.

Na lista dos mais vendidos de 2005, encontrávamos modelos bem simples, resultado de projetos antigos. Por exemplo, o Fiat Uno, que já tinha feito a sua estreia em 1984, ainda estava firme e forte, pulando para a terceira posição do ranking com 64.833 unidades vendidas até julho daquele ano. Quem diria que esse carro já tinha mais de 20 anos de história?

O cenário econômico da época favorecia esse tipo de carro. O salário mínimo era bem diferente do que vemos hoje, R$ 300. Era um grande esforço para a galera conseguir um carro, assim como é agora, com o mínimo a R$ 1.525. Porém, naquela época, as montadoras ainda tinham esperança em modelos de alto volume, mesmo que a margem de lucro fosse menor.

Com a crise financeira de 2008, a situação começou a mudar. A partir dali, o crédito ficou mais escasso, e essa mudança se intensificou na pandemia de 2020. As montadoras passaram a focar em modelos mais caros, priorizando a margem sobre o volume.

Equipamentos e Segurança

Os equipamentos dos carros também evoluíram muito. Em 2005, um carro como o Uno ou o Chevrolet Classic quase não tinha itens de segurança. Airbags e freios ABS só se tornaram obrigatórios em 2014! Direção hidráulica e ar-condicionado eram só para versões mais caras. Hoje, um carro precisa contar com uma lista básica de itens de segurança, o que acaba elevando o preço médio do setor.

Mudanças no Top 10 de Vendas

Se olharmos para o que era o mercado de automóveis em 2005 e como ele mudou até 2025, vemos uma transição notable. Há 20 anos, carros simples como o VW Gol (103.218 unidades) e Fiat Palio (73.166) dominavam o ranking. No entanto, hoje em dia, os SUVs são os grandes protagonistas, como o VW T-Cross e o Honda HR-V, que estão em alta.

Nos nossos dias, o Fiat Mobi é praticamente o único "popular" restantes nesse ranking, enquanto os preços desses carros estão nas alturas, com o Mobi passando de R$ 80 mil. Ele, que antes era o modelo de entrada, hoje virou escolha de frotas e aplicativos.

O Upscaling das Picapes

As picapes também mudaram bastante. Em 2005, picapes simples dominavam o mercado. Hoje, a Fiat Strada, que já era sucesso em 2005, triplicou suas vendas até hoje, em parte pela nova geração lançada em 2020, que deixou de ser apenas utilitária e se tornou uma opção para o público urbano.

Picapes como a Montana, que costumavam ser bem simples, transformaram-se em modelos mais robustos, com conforto e tech, começando a conquistar novos consumidores. Já as tradicionais, como a Hilux e a S10, continuam bem firmes no mercado, mas agora enfrentam concorrência de picapes médio-compactas, como a Fiat Toro e a RAM Rampage, que são mais versáteis.

Falando em nostalgia, não podemos deixar de mencionar a lendária VW Kombi. Em 2005, ela ainda vendia bem, com 7.564 unidades, mesmo sendo um projeto bem antigo. Infelizmente, saiu de linha em 2013 devido à legislação que exigia itens de segurança como airbags.

Assim, ao olhar para trás, fica fácil notar como o mercado automotivo brasileiro mudou. De simples carros de entrada a SUVs modernos com todas as tecnologias imagináveis, a transformação é impressionante!