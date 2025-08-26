Toyota revela nova picape para competir com Toro e Rampage

A Toyota está com um projeto empolgante em mente: uma nova picape intermediária que promete chegar ao mercado em 2027. E a boa notícia? Ela vai ser fabricada aqui no Brasil e vai contar também com a presença no mercado norte-americano. Para os amantes de picapes, essa é uma oportunidade de ouro!

O visual do novo modelo vai ter um toque futurista, e o motor vai ser híbrido. Isso mesmo, uma picape com essa tecnologia, que deve ajudar não só na performance, mas também na eficiência de combustível. Não é à toa que já bate forte no coração dos apaixonados por carros.

Essa nova picape será menor que a robusta Toyota Hilux, o que a coloca diretamente na briga com opções como a Chevrolet Montana, Fiat Toro, Ford Maverick e até a nova Ram Rampage por aqui. A concorrência nos EUA não fica atrás, onde vai disputar espaço com a Maverick e a Hyundai Santa Cruz. Ela promete ser uma ótima opção para quem busca algo mais compacto sem abrir mão de performance.

Lançamento Programado

O lançamento está agendado para o segundo semestre de 2027, e as expectativas de vendas são bem altas — entre 100 mil e 150 mil unidades por ano apenas nos EUA. Para os que frequentam a fábrica de Sorocaba (SP), uma novidade: a produção dessa picape vai acontecer lá, dividindo espaço com o querido Toyota Corolla. Já imaginou ver essas duas belezuras saindo da linha de montagem?

Tecnologias e Especificações

Agora, vamos falar um pouco mais sobre o que vem por aí. A picape será baseada na plataforma TNGA e contará com um motor 2.0 híbrido, gerando perto de 220 cv. Para quem já dirigiu um carro híbrido, sabe como essa configuração pode tornar a experiência ao volante bastante envolvente e econômica. E, claro, a tração 4×4 vai ajudar naquelas escapadas de fim de semana para a estrada, um sonho para quem ama aventuras off-road.

Além disso, a bateria será a mesma usada no RAV4 PHEV, que tem 18,1 kWh. Isso significa que podemos esperar uma excelente combinação entre desempenho e eficiência. É aquele tipo de carro que você pode usar na cidade e ainda se sentir preparado para encarar uma trilha.

E quanto ao preço? Nos EUA, ele deve ficar em torno de US$ 30 mil, um pouco mais caro que a Ford Maverick básica. Por aqui, imagina-se que a versão brasileira tenha uma potência ainda maior que a do Corolla. Para quem quer eletrificação leve, com certeza vai ser uma opção bem interessante.

Um Futuro Sustentável

Além de ser uma ótima pedida para quem curte picapes compactas, essa novidade reforça a relação da Toyota com a sustentabilidade, oferecendo alternativa com um certo charme. Com um design moderno, tecnologia de ponta e uma capacidade prática que todos os motoristas apreciam, essa picape promete ser um sucesso quando finalmente chegar às concessionárias. Já estamos ansiosos para ver como ela vai se sair nas estradas!