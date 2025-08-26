Novelas brasileiras se destacam nas mudanças da TV

Rosane Svartman é uma das autoras mais destacadas da teledramaturgia brasileira, com obras de sucesso como “Malhação: Sonhos”, “Totalmente Demais”, “Bom Sucesso”, “Vai na Fé” e, atualmente, “Dona de Mim”. Com 55 anos, ela é doutora em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e tem sido reconhecida por abordar as transformações sociais do Brasil em suas novelas.

Durante uma entrevista, Svartman falou sobre a importância das novelas na cultura brasileira, os desafios enfrentados em termos de audiência, o impacto das redes sociais e a influência da inteligência artificial no processo criativo.

### Importância Cultural das Novelas

Rosane destacou que, mesmo com as discussões sobre a possível extinção das novelas ou da TV aberta, o gênero continua sendo fundamental para a cultura brasileira. Ela argumentou que essa discussão ocorre há décadas, mas as novelas ainda desempenham um papel central na sociedade. Segundo a autora, “Dona de Mim” conta com aproximadamente 25 milhões de espectadores diários apenas na TV aberta, sem contar aqueles que acompanham a trama por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.

### Audiência e Identidade Nacional

A autora observa que a TV no Brasil possui características únicas que atraem um grande público, o que não é encontrado em muitos outros países. Para ela, a história da televisão no Brasil e o apelo das telenovelas são chave para entender essa grande audiência.

### Mudanças e Novos Desafios

Sobre as transformações no consumo de conteúdo, Rosane vê mudanças como oportunidades, não como crises. Ela sugere que é necessário aprofundar os estudos sobre como as telenovelas se adaptam aos novos meios e plataformas, em vez de encarar essas mudanças como um problema.

### Processo Criativo

Rosane compartilhou que se inspira em tudo ao seu redor. Para ela, a experiência de vida e a curiosidade são fundamentais para a criação. Ela mantém um bloco de notas no celular para registrar ideias, diálogos e momentos que podem se transformar em novos personagens e histórias.

### Tecnologia e Criatividade

A autora também abordou o papel da tecnologia na criação artística. Segundo Rosane, a inteligência artificial não pode substituir a criação humana nas novelas. Ela acredita que o processo criativo envolve intuição e sensibilidade, essenciais para captar e transpor as emoções da sociedade para a tela.

### Pressão e Expectativas

Com vários sucessos no currículo, Svartman admite sentir a pressão do público. Contudo, ela tenta não se deixar levar pelo medo, focando sempre nas etapas do processo criativo.

### Compromisso com a Diversidade

A questão da diversidade e representatividade em suas obras é uma prioridade para a autora. Rosane acredita que trazer diferentes vozes para suas histórias é tanto uma responsabilidade moral quanto uma tendência do mercado.

### Cinema e Novos Projetos

Além de suas atividades na TV, Rosane tem explorado o cinema, como no curta-metragem “Câncer com Ascendente em Virgem”, que está disponível no Globoplay, e finalizando o longa “Descontrole”, com Carolina Dieckmann. Apesar de sua experiência como diretora, ela não tem planos imediatos de dirigir novelas, enfatizando a importância da parceria com diretores para a elaboração de suas histórias.

A entrevista completa de Rosane Svartman pode ser assistida em plataformas de vídeo.