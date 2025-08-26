Chevrolet abaixa preço do Montana RS em até R$ 34,6 mil para CNPJ

A Chevrolet Montana RS está dando um show em termos de condições de compra para quem tem CNPJ, especialmente empresas e produtores rurais. Com a possibilidade de vendas diretas, essa picape não só atrai pelo design esportivo, mas também pela funcionalidade. E olha que ela já vem bem equipada, suportando até 600 kg de carga!

Agora, se você está de olho no modelo esportivo RS 1.2 Turbo AT, prepare-se: o preço de tabela é de R$ 177.290,00, mas para clientes de vendas diretas, cai para R$ 141.832,00. Isso significa uma economia de R$ 35.458,00. Benefício e economia, quem não ama?

Sob o Capô

Quando o assunto é performance, o motor 1.2 Turbo já recebeu algumas atualizações. Ele agora conta com injeção direta de combustível e ajustes de software, aumentando a potência de 133 para 141 cv. Se você gosta de uma aceleração rápida, vai sentir a diferença.

E, para quem gosta de rodar por aí, a Montana mede 4,72 metros de comprimento e 1,80 m de largura, com um entre-eixos de 2,80 m. Isso resulta em uma caçamba de 874 litros! Para quem precisou de espaço, esse carro é uma mão na roda. Ele ainda pode ser equipado com um suporte para bicicletas e tem um engate que reboca até 400 kg.

Números de Vendas

O movimento de vendas também é interessante: entre janeiro e julho de 2025, a Montana vendeu 11.786 unidades. Embora tenha um número considerável, ficou atrás da Fiat Toro, que vendeu 27.320 unidades, e da Ram Rampage, que emplacou 13.405 unidades. O mercado está feroz, mas a Montana continua mostrando sua garra!

Estilo e Acessórios

Design é uma parte fundamental de qualquer carro, e a Montana não decepciona. Com rack de teto preto e um visual que se destaca, ela também traz bancos revestidos em tecido premium na cor Jet Black, além de rodas de liga leve aro 17″ exclusivas da versão RS. O sistema Chevrolet MyLink com tela de 11″, integração total com smartphones via Android Auto e Apple CarPlay, garante que suas playlists e mapas estejam sempre à mão.

E, para quem gosta de conforto e segurança, ela conta com uma câmera de ré digital de alta resolução, volante esportivo, controlador de velocidade de cruzeiro e até seis airbags para máxima proteção.

Segurança em Primeiro Lugar

Na segurança, a Chevrolet não deixou a desejar com 6 airbags, controle de estabilidade e tração, além de sistemas para fixar cadeirinhas de criança. Isso é especialmente importante para quem está sempre na estrada com a família. A direção elétrica ainda facilita a condução, e o toque do sistema de abertura da tampa traseira é bem prático.

Agora, quem não se empolga com um carro que tem tudo isso? A Montana RS está pronta para encantar tanto quem precisa de um veículo robusto para o trabalho quanto aqueles que apreciam um design mais esportivo.