Nissan Kicks Sense 2026 com desconto de R$ 15 mil em promoção

O Nissan Kicks 2026 chegou com tudo e já está disponível nas concessionárias com preços bem atrativos. A versão de entrada, chamada Sense, está sendo vendida por R$ 149.990. Isso é quase o mesmo valor da versão mais completa da geração anterior, o Kicks Play Advance Plus, que custa R$ 150.190.

Essa diferença de preço fica ainda melhor se você considerar que, ao avaliar seu carro usado, pode ganhar até R$ 18.000 a mais. Para quem está pensando em financiar, a opção sem juros exige uma entrada de 70%, que totaliza R$ 104.993, e o restante pode ser parcelado em 18 vezes de R$ 2.636,85. Mas fique atento – essas condições são específicas para a região metropolitana de São Paulo.

Segurança em Primeiro Lugar

A segurança do Kicks Sense não deixa a desejar. Ele vem equipado com seis airbags, controle de tração e estabilidade, além de um sistema de frenagem automática em caso de colisão. Para quem vive em áreas com subidas, o assistente de partida em rampa é uma mão na roda. E, claro, o freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold é uma facilidade e tanto.

Conforto Que Impressiona

No quesito conforto, o Kicks é bem dotado. Ele traz ar-condicionado digital para refrescar as viagens, faróis e lanternas em LED que iluminam bem a estrada, e uma tela multimídia de 12,3 polegadas. O volante multifuncional e o painel de instrumentos com tela de 7 polegadas são detalhes que agem para melhorar a experiência ao volante. E não podemos esquecer das rodas de liga leve de 17 polegadas, que dão um charme todo especial ao SUV.

Novo Design e Amplo Espaço

A nova geração do Kicks cresceu em todas as medidas, o que o torna ainda mais atrativo. Com 4,37 metros de comprimento, 1,80 metro de largura e 1,63 metro de altura, ele ficou mais imponente. O porta-malas, que agora tem capacidade para 470 litros, também promete ser mais útil para as viagens em família ou aventuras no fim de semana.

A Performance do Motor

O Kicks 2026 vem equipado com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que é totalmente eficiente. Ele gera até 125 cv com etanol e 120 cv com gasolina, entregando um torque bem legal para arrancadas rápidas. O câmbio automatizado de dupla embreagem (DCT) de seis marchas garante trocas suaves e rápidas, ajudando você a tirar o melhor proveito do carro, tanto em trânsito intenso quanto nas estradas.

Então, resumindo, o novo Nissan Kicks 2026 combina um preço que faz sentido, segurança, conforto e um design que impressiona. É uma opção que, sem dúvida, vale a pena considerar!