Stellantis realiza recall de Peugeot 2008 e Citroën C3

A Stellantis acaba de anunciar o início de três campanhas de recall para seus modelos das marcas Peugeot, Fiat e Citroën, com início em 25 de agosto de 2025. Essa medida é importante e exige que os proprietários agendem um atendimento nas concessionárias autorizadas. O foco é corrigir falhas que podem afetar a segurança e o desempenho dos veículos. Afinal, quem não quer ficar tranquilo na hora de dar aquela acelerada na estrada?

Vamos começar com a Fiat. O recall envolve a picape Titano dos anos 2024 e 2025. A montadora vai instalar uma proteção no chicote central dianteiro. Isso acontece porque, com o tempo, pode roçar no suporte do painel e causar problemas sérios, como um princípio de incêndio ou até a ativação involuntária dos airbags. O bom é que a solução leva apenas cerca de 1 hora. E quem dirige em tráfego intenso sabe como um erro desses pode ser uma baita preocupação.

Agora, se a sua praia são os SUVs, atenção para os modelos Peugeot 2008 (2025) e Citroën Basalt e C3 Aircross (2025). Para eles, o problema está no coletor de admissão, que pode apresentar obstruções. Isso gera a evaporação de gases, algo que pode não só impactar o meio ambiente, mas também resultar em descumprimento de normas por parte dos veículos. O lado positivo é que isso não representa risco direto para os passageiros.

O serviço de substituição dos componentes nos modelos Peugeot e Citroën deve demorar cerca de 4 horas e, claro, precisa ser agendado. Para quem tem um Peugeot 2008, é bom ficar atento aos chassis entre SG559007 e SG576773. Já para o Citroën, os chassis variam entre SB547003 a SB547150 para o Basalt e SB546266 a SB546303 para o C3 Aircross.

Se você se preocupa com a segurança do seu carro — e deve se preocupar! — pode acessar mais informações nos sites oficiais das marcas ou entrar em contato pelos canais de atendimento delas. E a melhor parte: os serviços de recall são gratuitos! Isso é um alívio e tanto, né?

Com esse movimento, a Stellantis demonstra que se importa com a segurança dos seus clientes e a qualidade dos veículos. Afinal, um carro a gente cuida como se fosse parte da família, e garantir que tudo esteja em ordem faz toda diferença na hora de pegar a estrada.