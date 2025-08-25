Mercedes-Benz 190 E Cosworth de Senna será leiloado

Nem só de Ford “O Chefe” vivia. Nos anos 80, Ayrton Senna deu seus primeiros passos na Fórmula 1 com a quase desconhecida Toleman, uma equipe que raramente chegava perto dos pódios. Porém, a chegada de Senna mudou tudo. Um dos momentos mais marcantes dessa fase foi quando ele conquistou o segundo lugar no GP de Mônaco de 1984. A corrida, que ficou marcada na história, mostrou ao mundo o incrível talento do brasileiro.

Durante esse período, a Mercedes-Benz fez um convite especial a Senna: participar de uma corrida comemorativa no renomado circuito de Nürburgring, na Alemanha. Imagina a cena: ele competiu com ícones do automobilismo como Niki Lauda, Carlos Reutemann e Alain Prost, que anos mais tarde se tornaria seu rival mais feroz. Todos eles ao volante do novo 190 E 2.3-16, um modelo preparado para corridas.

Em uma corrida sob chuva, Senna largou em terceiro e, como um verdadeiro maestro na pista, superou Lauda e Prost, levando o sedã prateado à vitória. Era um feito surreal, especialmente em um grid tão estrelado. Isso não passou despercebido pelo próprio piloto, que decidiu encomendar um 190 E só para ele.

### O Carro de Senna

Senna ficou tão impressionado com o 190 E que pediu um exemplar para uso pessoal em 1985. E agora, prepare-se: esse carro estará no leilão da RM Sotheby’s em Londres, no dia 1º de novembro. Estima-se que ele alcance entre 255.000 e 290.000 euros, o que equivale a aproximadamente R$ 1,6 milhão a R$ 1,8 milhão. Pretty big, não acha?

A entrega do carro foi feita em Stuttgart, Alemanha, ao lado do compatriota Maurício Gugelmin. Ele levou o sedã prateado, com interior em couro preto, para sua casa em Esher, na Inglaterra. O carro vem com toda a documentação original, incluindo nota fiscal e recibos em nome de Senna. Com menos de 45.000 km rodados, ele passou cerca de dois anos com o piloto antes de ser vendido quando ele se mudou para Mônaco.

### Um Item de Colecionador

Agora, esse Mercedes-Benz 190 E está nas mãos de um colecionador que o trouxe para a Austrália em 2004. E não é só qualquer carro: ele mantém detalhes únicos, como a assinatura de Niki Lauda no motor, deixada durante o GP da Austrália de 2016. O carro ainda traz kit de ferramentas, sistema de som Becker Mexico e até um extintor que nunca foi aberto!

Com menos de 250.000 km hoje, o 190 E é mais do que um carro; é um pedacinho da história do automobilismo. Para quem é fã e apaixonado por colecionar, ter na garagem um carro que fez parte da trajetória de Ayrton Senna é uma chance e tanto. E, quem sabe, ele não traz um pouco do espírito de corrida do nosso ídolo para dentro do seu lar!