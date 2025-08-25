Fiat Fastback Hybrid custa o mesmo que VW Tera

A reestilização do Fiat Fastback para a linha 2026 chegou com tudo, e, como se não bastasse, já está com um desconto que ninguém pode ignorar. A versão Audace T200 Hybrid, a opção mais em conta com sistema híbrido leve, está sendo vendida por impressionantes R$ 127.990. Um alívio no bolso, já que o preço original era de R$ 159.990. Mas é bom correr, porque essa condição vale até 3 de agosto ou enquanto durarem as unidades — todas na cor Preto Vulcano e sem opcionais.

Para se ter uma ideia do quanto a oferta está boa, o Fastback Audace custa aproximadamente R$ 1.000 a menos que o novo VW Tera 1.0 TSI Comfort AT, que é a versão inicial desse modelo. Além disso, é mais barato que o Pulse Audace T200 Hybrid, que sai por R$ 131.990. Vale lembrar que essa promoção é exclusiva para pessoas físicas e já inclui o frete.

Falando em equipamentos, o Fastback Audace Hybrid vem bem completo. Ele traz chave presencial, partida remota, carregador por indução e uma central multimídia de 10,1 polegadas. Para quem roda bastante por aí, a frenagem autônoma de emergência (AEB) e o assistente de permanência em faixa (LKA) vão ajudar a manter tudo sob controle. E quem não ama um volante em couro e maçanetas na cor da carroceria?

Fastback 2026 ganhou cara nova

A linha 2026 representa a primeira reestilização do SUV cupê da Fiat. A nova dianteira tem uma grade com contornos mais retos e um para-choque renovado, com aberturas laterais que dão um toque de esportividade. Embora siga o estilo do Pulse reestilizado, o Fastback tem seu charme único.

As novas rodas diamantadas de 17 polegadas e os painéis de porta com mais tecido oferecem um visual moderno e aconchegante. Sob o capô, ele mantém o motor 1.0 turbo T200, que também equipa modelos como o Citroën C3 e o Peugeot 208. O diferencial aqui é o sistema híbrido leve de 12V, que ajuda a melhorar a eficiência do combustível com aquela moral de proteger o meio ambiente.

Apesar dessa nova tecnologia, o desempenho do Fastback continua firme. Ele entrega 125 cv com gasolina e 130 cv com etanol, sempre gerando 20,4 kgfm de torque. O câmbio CVT simula sete marchas e a parte híbrida apenas dá aquele suporte ao motor a combustão, ajudando a baixar o consumo.

Então, se você está de olho em um carro que une estilo e praticidade, o Fiat Fastback pode ser uma excelente escolha. Afinal, quem dirige em cidade ou estrada sabe como é importante ter um carro que se encaixa no dia a dia sem comprometer a performance.