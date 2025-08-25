Porta dos Desesperados estreia e SBT fica em quarto lugar no Ibope

O SBT anunciou uma mudança significativa em sua programação noturna ao trazer de volta um clássico do humor da televisão brasileira: o “Porta dos Desesperados”, que será apresentado por Sérgio Mallandro. Essa atração retorna após quase 30 anos afastada das telinhas. Para viabilizar essa nova proposta, a emissora decidiu suspender a exibição diária de “Chaves”, que, nos últimos tempos, registrava apenas 1 ponto de audiência em São Paulo. Assim, o programa do personagem mexicano será exibido uma vez por semana, aos domingos pela manhã.

A estreia do “Porta dos Desesperados” ocorreu na segunda-feira, dia 25, e registrou uma média de 1,9 ponto com pico de 2,3 na Grande São Paulo, segundo dados preliminares. Com esses números, o SBT ficou em quarto lugar na audiência, atrás da Globo (com 20,3 pontos), Record (6,9) e Band (3,2). A expectativa da emissora é utilizar esse formato para melhorar sua competitividade no horário das 18h.

Para entender a audiência, é importante saber que, em 2025, um ponto representa cerca de 77.488 lares assistindo ao programa na capital paulista. Esses índices são fundamentais para as estratégias de publicidade na televisão.

A nova versão do “Porta dos Desesperados” trará três portas temáticas: “Baú da Felicidade Glu Glu”, “Telesena Ié Ié” e “Jequiti Rá”. Duas dessas portas esconderão “monstros”, enquanto apenas uma irá revelar um grande prêmio: uma Smart TV de 70 polegadas. Sérgio Mallandro, com seu estilo enérgico, conta com a participação das Malandrinhas – Flávia, Jamilly, Kellin e Thaiana – como assistentes de palco. Nesta nova versão, os participantes são adultos que cresceram assistindo a “Oradukapeta”, buscando reviver a nostalgia e o espírito divertido das portas misteriosas.

O “Porta dos Desesperados” foi criado no programa “Oradukapeta” nos anos 1987 a 1990. Ele surgiu em janeiro de 1990 como uma paródia do programa “Porta da Esperança”, de Silvio Santos, que começou a ser exibido em 1985. A mecânica do programa original era simples: crianças se esforçavam para ter a chance de abrir as portas misteriosas, que ofereciam prêmios que variavam de brinquedos a surpresas engraçadas, como os “monstrinhos” que levavam os participantes para fora do palco.

O sucesso do quadro foi rápido, e em 1994 ele passou a fazer parte do “Programa Sérgio Mallandro”, continuando até 1996. Seu humor exagerado e o suspense gerado pelas portas se tornaram uma característica marcante das tardes do SBT, atraindo principalmente o público infantil.