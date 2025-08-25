Ford Transit SuperVan elétrica estabelece novo recorde em Nürburgring

A Ford fez história novamente em Nürburgring, quebrando recordes com a Transit SuperVan 4.2. Essa não é uma van qualquer, mas sim uma verdadeira máquina elétrica que solta nada menos que 2 mil cv de potência. Imagine isso: o protótipo percorreu os 20,8 km do circuito em apenas 6 minutos e 48,3 segundos, garantindo o título de van mais rápida da pista.

Neste feito impressionante, quem guiou a SuperVan foi Romain Dumas, um piloto que já conquistou seu espaço em competições desafiadoras como a Subida de Pikes Peak. Com essa volta, a SuperVan 4.2 alcançou a nona posição geral entre todos os veículos que passaram pelo célebre “Inferno Verde”, um verdadeiro teste de habilidade e performance.

Mas calma, não se deixe enganar pelo nome Transit. Esse modelo é quase um carro de corrida disfarçado. Com quatro motores elétricos e pneus slick, a aerodinâmica afiada da van permite que ela acelere de 0 a 100 km/h em menos de 2 segundos. Portanto, a semelhança com a van comercial é apenas na aparência!

E a ousadia da Ford não parou por aí. Em 2023, a SuperVan 4.2 já havia deixado sua marca na Subida Internacional de Pikes Peak e, no ano anterior, faturou três recordes em Bathurst, na Austrália, incluindo a volta mais rápida para um veículo elétrico, comercial e com rodas fechadas, superando a barreira dos 300 km/h. É impressionante pensar que uma “van” poderia se comportar de maneira tão radical!

Quando falamos de desempenho, a SuperVan não só se destaca entre as vans, mas também supera muitos supercarros renomados, como o Lamborghini Huracán Performante e o Porsche 918 Spyder. Porém, ainda precisa encarar os titãs como o Volkswagen ID.R e o Porsche 919 Hybrid Evo, que são os recordistas absolutos na pista.

Essa conquista da Ford não é apenas um número em um ranking. Ela simboliza o potencial imenso da eletrificação nas competições de alta performance. Transformar uma van em um protótipo de corrida que pode competir com ícones como o Mustang GTD é uma prova do avanço tecnológico e da ousadia da marca. É aquele tipo de feito que faz o coração de qualquer amante de carros bater mais forte!