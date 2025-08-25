Festa do leitão no rolete em São Gabriel do Oeste chega à 29ª edição

29ª Festa do Leitão no Rolete Acontecerá em São Gabriel do Oeste

Nos dias 13 e 14 de setembro, São Gabriel do Oeste receberá a 29ª edição da Festa do Leitão no Rolete, o maior evento gastronômico de Mato Grosso do Sul. O evento será realizado no CTG Chama Crioula e deve atrair milhares de visitantes, promovendo o turismo e fortalecendo o comércio local.

Durante a festa, serão servidos aproximadamente 5 mil almoços, com destaque para o tradicional leitão no rolete, assado de maneira especial. O prato será acompanhado por saladas, creme de milho, farofa e outros pratos típicos. Os visitantes que comprarem o almoço ganharão um prato personalizado como brinde.

Shows e Programação Cultural

A festa também contará com uma variada programação cultural, incluindo shows gratuitos. As atrações confirmadas incluem o Trio Parada Dura e Luan Pereira no sábado, e o grupo Atitude 67 no domingo, além de artistas regionais. A entrada para a área dos shows será gratuita para todos.

Ingressos e Informação

Os ingressos para os almoços estão disponíveis com preços de R$ 55,00 para sábado e R$ 60,00 para domingo. Crianças de até seis anos não pagam. As vendas podem ser feitas em pontos de venda na cidade e em Campo Grande, assim como pelo site oficial do evento.

Estrutura do Evento

A festa abrirá os portões às 8h, oferecendo uma estrutura completa que inclui exposição de artesanatos, produtos locais, uma praça de alimentação variada, um parque de diversões e a Prova dos Três Tambores, organizada pelo Clube de Laço Liberato Maffissoni.

Organização

A 29ª Festa do Leitão no Rolete é promovida pela Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, com apoio do Governo do Estado e de diversas parcerias. O evento visa celebrar a cultura local e proporcionar uma grande festa para toda a família.

Informações adicionais sobre a festa podem ser acompanhadas nas redes sociais.