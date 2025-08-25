Globoplay lança documentário sobre Maguila e série de Brumadinho

O serviço de streaming anunciou que lançará um documentário sobre a vida de Adilson “Maguila” Rodrigues, um dos maiores nomes do boxe brasileiro, até o final de 2024. Maguila faleceu este ano devido a complicações relacionadas à demência pugilística, uma condição que afeta muitos atletas do boxe.

Maguila, originário de Sergipe, teve uma carreira profissional de 17 anos, competindo na categoria dos pesos pesados. Durante sua trajetória, ele participou de 85 lutas, conquistando 77 vitórias, sendo 68 delas por nocaute. Em 1995, ele se tornou campeão mundial pela Federação Mundial de Boxe, apesar de algumas controvérsias sobre a validade do título na época.

Ele é lembrado por suas batalhas memoráveis contra lendas do boxe, como George Foreman e Evander Holyfield, elevando seu nome no cenário esportivo internacional. Maguila se tornou uma figura icônica no Brasil nas décadas de 1980 e 1990, reconhecido não apenas por suas habilidades no ringue, mas também por sua personalidade carismática.

Além do documentário sobre Maguila, a plataforma está preparando outra série chamada “Arrastados”, com base no livro da jornalista Daniela Arbex. Esta série documental vai abordar a tragédia de Brumadinho, que em 2019 resultou na morte de mais de 270 pessoas devido ao rompimento de uma barragem. O caso continua em investigação e os familiares das vítimas ainda lutam por justiça.

Dirigida por Mariana Jaspe, “Arrastados” terá seis episódios e contará com depoimentos de profissionais da Polícia Federal, do Ministério Público e de familiares das vítimas. A série também trará informações atualizadas sobre a situação atual da cidade e a busca por corpos que ainda estão desaparecidos.

Essas iniciativas do serviço de streaming refletem um compromisso em oferecer conteúdo que mistura entretenimento com questões sociais e históricas relevantes, destacando momentos marcantes tanto no esporte quanto na sociedade brasileira. O documentário sobre Maguila homenageia um ídolo do esporte, enquanto a série sobre Brumadinho busca manter viva a discussão sobre um dos episódios mais trágicos da história recente do Brasil, enfatizando a responsabilidade e a busca por reparação social.