Chef de alto nível tem audiência abaixo de realities de sucesso

A TV Globo anunciou que o reality show "Chefe de Alto Nível" terá uma segunda temporada, agendada para 2026, logo após a Copa do Mundo. Apesar de não alcançar os melhores índices de audiência, a emissora expressou satisfação com os resultados da primeira temporada e acredita no potencial do programa para crescer.

Exibido às 22h30, o reality apresentado por Ana Maria Braga alcançou uma média de 14,5 pontos no Ibope. Esse número foi superior ao de "Estrela da Casa", que registrou 11,6 pontos em 2024, mas ficou abaixo de programas já estabelecidos, como "The Masked Singer Brasil", que fez 19,4 pontos em 2021, e "The Voice Brasil", com 15,9 pontos no mesmo ano.

A seguir, apresentamos a média de audiência de outros realities desde o final da pandemia:

2021 : "The Masked Singer Brasil": 19,4

2021 : "The Voice Brasil": 15,9

2021 : "Mestre do Sabor": 16,3

2021 : "No Limite": 17,5

2022 : "The Voice Brasil": 15,1

2022 : "No Limite": 16,1

2023 : "The Voice Brasil": 16,6

2023 : "No Limite": 15,1

2024 : "Estrela da Casa": 11,6

2025: "Chefe de Alto Nível": 14,5

Embora "Chefe de Alto Nível" não tenha atingido os patamares de popularidade dos realities musicais e de sobrevivência, o programa conseguiu índices melhores que algumas produções mais recentes, alinhando-se à estratégia da Globo de investir em formatos inéditos.

Detalhes sobre o formato do programa

"Chefe de Alto Nível" é inspirado no "Next Level Chef", criado pelo famoso chef Gordon Ramsay. O programa é distinto por sua estrutura, que possui três cozinhas, cada uma em um andar, com condições diferentes para os participantes.

Andar superior : equipado com utensílios modernos e tecnologia avançada.

: equipado com utensílios modernos e tecnologia avançada. Andar intermediário : possui recursos limitados e utensílios básicos.

: possui recursos limitados e utensílios básicos. Porão: ambiente precário, com equipamentos antigos e ferramentas escassas, que desafiam a criatividade dos competidores.

Os ingredientes são distribuídos por uma plataforma móvel que sobe e desce entre os andares, forçando os participantes a agir rapidamente para garantir os melhores itens.

Jurados e premiação

Sob a apresentação de Ana Maria Braga, o programa contou com a participação de três renomados chefs brasileiros: Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda, que foram mentores para os 24 cozinheiros participantes. O vencedor do reality levou para casa um prêmio de R$ 500 mil e a oportunidade de se destacar em um dos principais palcos culinários da televisão brasileira.