Novo Ram Dakota terá interior luxuoso para se diferenciar da Titano

Autor Rodrigo Campos
Para se distanciar da Titano, próxima Ram Dakota terá interior de luxo

A marca Ram está conquistando seu espaço no coração dos brasileiros, especialmente quando falamos de picapes. Se você é fã de carros, com certeza já reparou que a Ram tem um status meio "premium" aqui, né? O sucesso começou logo que desembarcaram com picapes grandes, mas agora, com a chegada do modelo Rampage e a futura Dakota, essa história promete mudar ainda mais.

A Rampage, por exemplo, chegou com aquele charme que a Toro trazia, mas elevou o nível ao focar no acabamento e no refinamento. Agora, a nova Dakota vem seguindo a mesma linha, direcionando a produção para algo mais sofisticado. Lembra da Dakota que conhecemos como Dodge? A ideia é trazer de volta aquele conceito de uma picape média com um visual robusto e certo ar de luxo, competindo de peito aberto com gigantes como a Chevrolet S10 e a Ford Ranger.

Interior já apareceu em flagra

E como será o interior dessa nova Dakota? Olha, tudo indica que a Ram está preparando algo bem diferente do que vimos na Titano. Apesar de compartilharem o mesmo motor 2.2 turbodiesel de 200 cv e um câmbio automático de 8 marchas com tração 4×4, o interior da Dakota promete ser uma experiência superior. Imagine telas grandes, acabamentos emborrachados e um clima que remete às picapes que dominam as estradas norte-americanas.

Recentemente, surgiram imagens que mostram um painel similar ao da Changan Hunter, mas com logotipos furtivamente escondidos. A Titano manteve o painel antigo, o que nos leva a crer que essa cabine moderna será exclusiva da Dakota. E pelo que tudo indica, a cabine vai se tornar uma das mais elegantes entre os modelos do projeto KP2.

Conceito já adiantou exterior

Em agosto, a Ram fez barulho ao revelar a Dakota Nightfall Concept em São Paulo, depois de flagras que deixaram todo mundo curioso. O design é marcante e traz um visual que combina com toda a linha Ram. A Dakota será produzida em Córdoba, onde a Fiat Titano também é fabricada. A estrutura é baseada na Changan Hunter e ainda dá origem a outras picapes como a Peugeot Landtrek.

Mas a grande sacada da Dakota é que ela promete trazer uma frente exclusiva, uma caçamba com tampa redesenhada e faróis inteiramente em LED. Mesmo sendo um conceito, a Nightfall já mostra detalhes que devem aparecer na versão final, como a grade com o emblema em evidência e lanternas com LED em novo formato. Embora alguns itens mais arrojados, como guincho frontal e pneus oversized, não devem chegar à produção em série, a expectativa é alta.

Os fãs da marca podem se preparar, porque a produção da Dakota está programada para começar em dezembro, com chegada prevista ao Brasil no início de 2026. É um baita tempo para pensar em como essa picape vai se encaixar nas nossas rotinas, desde o trabalho pesado até os passeios de fim de semana. Quem não sonha em fazer uma trilha com um carro desses?

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

