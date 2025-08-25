MC Livinho confirmado na Dança dos Famosos 2026

O cantor MC Livinho anunciou que não participará mais do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck. A decisão foi tomada após um acidente de moto que ele sofreu em 29 de julho. Durante a estreia da nova temporada do programa, Livinho revelou que não conseguiu suportar as dores causadas pela longa viagem até os Estúdios Globo.

Mesmo liberado para participar do programa, ele não pode ir de avião e fez o trajeto de van de São Paulo ao Rio de Janeiro. A viagem, que durou quase seis horas, aumentou seu desconforto. Na chegada aos estúdios, às 11h, faltando algumas horas para a transmissão ao vivo, ele já sentia intensas dores.

Livinho explicitou que estava com muito desconforto, sentindo dores no pulmão, nas costas e na costela. “Puxo o ar e, às vezes, ainda sinto uma pontada na costela. Enquanto essa e outras dores não passarem, vou ficar quieto. Quero estar 100%”, afirmou. Mesmo diante da situação, ele mantém um bom humor e brincou que, se tivesse continuado na competição, teria chances de vencer.

Em um reencontro com o cantor no programa do dia 10 de agosto, Luciano Huck fez um convite para que Livinho retorne em uma próxima edição do Dança dos Famosos. O artista aceitou o convite e expressou sua vontade de se preparar bem para quando voltar, prometendo dar o melhor de si.

O quadro Dança dos Famosos é um dos mais tradicionais da televisão brasileira, sendo exibido desde 2005. Nele, celebridades são pareadas com dançarinos profissionais e aprendem diferentes estilos de dança ao longo das semanas. As apresentações são avaliadas por um júri técnico, jurados convidados e também pelo voto do público. Cada domingo, a dupla com a menor pontuação é eliminada até que um casal se consagre campeão. O programa Domingão com Huck vai ao ar aos domingos, após as partidas de futebol, e é comandado por Clarissa Lopes e Hélio Vargas.