Audi apresenta novo Q3 Sportback, chegada ao Brasil em 2026

O novo Audi Q3 Sportback chegou com tudo e, mesmo sem alardear muito na sua apresentação, todo mundo já apostava que essa versão esportiva do SUV seria lançada. Agora, o que podemos esperar desse modelo mais arrojado?

As vendas na Europa começam em novembro, com o modelo TFSI de 110 kW a partir de 46.450 euros — algo em torno de R$ 295,8 mil. Para quem prefere a configuração híbrida plug-in, o preço sobe um pouco para 51.150 euros, cerca de R$ 325,7 mil. Vale lembrar que todos os modelos Q3 serão fabricados na Hungria, na cidade de Györ.

Design Sportivo

O Q3 Sportback une conforto de um SUV com a beleza de um cupê. A linha do teto é 29 mm mais baixa do que no Q3 tradicional, dando uma aparência mais esportiva. E as “bolhas quattro” na traseira? Elas se destacam ainda mais, conferindo um ar musculoso ao carro.

As opções de rodas variam de 17” a 20”, com pneus de 215 a 235 mm. Para aqueles que gostam de um toque a mais, a Audi oferece opções Aero e Audi Sport que tornam o visual ainda mais atraente.

Aerodinâmica e Conforto

O design melhorou muito em termos de aerodinâmica e acústica. Com um coeficiente de arrasto de 0,30, o novo Q3 Sportback promete pouco ruído interno, ideal para quem adora dirigir na estrada ouvindo a música favorita sem interrupções. As janelas laterais têm vidro acústico, uma novidade para esse segmento, que proporciona um conforto extra.

Na frente, a grade ampla e os faróis se fundem ao conceito aerodinâmico do carro. Os faróis de LED com tecnologia de matriz digital oferecem uma iluminação incrível, ideal para quem muitas vezes se vê dirigindo à noite.

Interior Caprichado

Dentro do Q3 Sportback, a inovação é visível. O volante agora tem uma nova central de controle com alavancas para seleção de marchas e para as luzes, algo que à primeira vista pode parecer estranho, mas prometem funcionar muito bem. E não podemos esquecer do silêncio proporcionado pelo vidro acústico e do espaço no porta-malas, que comporta até 488 litros — ainda que isso seja 100 litros a menos que no modelo SUV.

Motorização Variegada

Para quem se importa com potência, a linha começa com o motor 1.5 TFSI de 150 cv. Também disponível, temos o 2.0 TDI, que é a única opção com diesel por enquanto. Tem também motores a gasolina com tração integral, oferecendo 204 cv e 265 cv, dependendo da escolha.

E para os fãs de tecnologia híbrida, o Q3 Sportback e-hybrid tem uma potência combinada de 272 cv e alcance de até 118 km apenas com eletricidade — pensa só nas viagens em cidades!

A suspensão também foi ajustada, e tem disponível opção de configuração esportiva. Para quem adora um carro que entrega performance e segurança, os sistemas de assistência como o assistente de direção adaptativo vão ajudar a tornar a experiência ainda mais incrível.

Bateu a curiosidade? O novo Q3 Sportback pode aparecer por aqui no Brasil em 2026, mas fica a dúvida se teremos produção local, considerando a atual geração do SUV. Independentemente de quando chegar, já dá para sentir um gostinho do que está por vir!