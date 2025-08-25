Preço e ficha técnica de veículos no Fipe Carros

O Jeep Commander Overland T270 2026 chega com a missão de ser a versão mais completa entre os SUVs com motor Flex. O melhor de tudo? O preço caiu para R$ 273.990, que é R$ 7 mil mais barato que a linha 2025. Além da passagem mais leve no bolso, essa nova versão traz um visual renovado, especialmente na frente, com um para-choque e grade modernizados.

Sob o capô, o motor permanece o 1.3 turbo flex T270, com quatro cilindros e injeção direta, entregando até 176 cv de potência e incríveis 27,5 kgfm de torque. Ele vem acompanhado de uma transmissão automática de seis marchas e mantém a tração dianteira. Para quem curte acelerações ágeis no dia a dia, esse conjunto promete ótimas respostas.

Entre janeiro e julho de 2025, o Jeep Commander registrou 8.532 unidades emplacadas, segundo a Fenabrave. Isso coloca o modelo à frente do Citroën C3 Aircross, que emplacou apenas 3.375 unidades, mas atrás de concorrentes como a Chevrolet Spin, que vendeu 12.290, e a Toyota SW4, com 9.813.

Itens de série do Jeep Commander Overland T270 2026

Agora vamos ao que realmente importa: os itens de série. O Jeep Commander Overland T270 2026 é recheado de tecnologia e conforto. Ele vem equipado com câmera 360º, rodas de liga leve de 19" com pneus 235/50, e um interior que mistura couro e suede marrom, que dá um toque de sofisticação. O banco do passageiro tem ajuste elétrico, enquanto o motorista conta com memória para configurar sua posição preferida. Para quem gosta de sentir a brisa, o teto solar panorâmico é um verdadeiro charme.

Além disso, o modelo oferece controle de estabilidade e tração, detector de fadiga e faróis e lanternas de LED, que costumam ajudar bastante à noite. Para a segurança, são sete airbags, monitoramento de ponto cego e um sistema de som Harman Kardon que vai deixar qualquer playlist ainda melhor.

E quem não aprecia um bom recurso de assistência ao dirigir? O Jeep não deixa a desejar, trazendo acendimento automático dos faróis, alerta de limite de velocidade e até aviso de colisão frontal com frenagem de emergência. Para quem bate o carro frequentemente em estacionamentos, os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro são uma mão na roda.

Ficha técnica do Jeep Commander Overland T270 2026

Vamos dar uma olhada nos números? A ficha técnica é um dos pontos que fazem a diferença na hora da compra. O motor é o 1.3 GSE Turbo, com câmbio automático de seis marchas e tração dianteira. Ele entrega 176 cv a 5.750 rpm quando abastecido com etanol e gera um torque de 27,5 kgfm a 2.000 rpm.

A velocidade máxima é de 198 km/h e a aceleração de 0 a 100 km/h acontece em 10,3 segundos. Se você é do tipo que roda muito na cidade, o consumo é de 6,9 km/l com etanol e 10 km/l com gasolina, enquanto na estrada, o Jeep se sai um pouco melhor, fazendo 8,3 km/l e 11,5 km/l, respectivamente.

Em termos de dimensões, o Commander mede 4.764 mm de comprimento, 1.859 mm de largura e 1.682 mm de altura, com um entre-eixos de 2.794 mm. Isso garante um espaço interno amplo e confortável para as viagens com a família ou amigos. O tanque de combustível tem capacidade para 61 litros, e o espaço do bagageiro é de 661 litros, prontos para levar tudo o que você precisa nas suas aventuras.

O Jeep Commander Overland T270 2026 aposta em um conjunto robusto e cheio de tecnologia, ideal para quem aprecia conforto e segurança ao volante. Se você é do tipo que curte pegar estrada ou mesmo enfrentar o urbano caótico, esse SUV tem muito a oferecer.