Chevrolet diminui preço do Spin LTZ em até R$ 14,6 mil para PcD

A Chevrolet Spin LTZ é uma ótima opção para quem está buscando um carro zero quilômetro, especialmente para pessoas com deficiência (PcD). O modelo conta com condições maravilhosas, como isenção de impostos que, sem dúvida, traz um alívio no bolso. Imagine só, um carro que acomoda até sete passageiros, tem um visual bem moderno e vem recheado de tecnologia!

Vamos falar de números? A versão LTZ 7 lugares com motor 1.8 AT custa, em tabela, R$ 150.790,00. Mas para o público PcD, o preço despenca para R$ 136.172,00! Isso representa uma economia de R$ 14.618,00. Essas informações foram checadas em uma concessionária, e vale lembrar que os valores podem mudar dependendo da região e até da cor do carro escolhido.

Além de ser um sucesso em economia, a Spin se destacou nas vendas entre janeiro e julho de 2025, com 12.290 unidades emplacadas. Para você ter uma ideia, deixou modelos como o Citroën C3 Aircross, que vendeu apenas 3.375 unidades no mesmo período, para trás. Na briga dos SUVs de sete lugares, o Jeep Commander e a Toyota SW4 também foram superados.

Todo modelo Spin vem com um motor 1.8 flex aspirado, que entrega até 111 cv de potência e 17,7 kgfm de torque, tudo isso com um câmbio automático de seis marchas. Se você já dirigiu em estrada, sabe como um motor assim faz a diferença nas ultrapassagens. E ainda tem mais: o carro mede 4,42 m de comprimento, 1,73 m de largura e 1,68 m de altura, com um entre-eixos de 2,62 m. Isso garante um interior espaçoso, ideal para aqueles passeios em família ou viagens mais longas.

Falando em espaço, o tanque comporta 53 litros e o porta-malas impressiona com até 756 litros com a última fileira de bancos rebatida. Um alívio, especialmente se você precisa transportar muita bagagem ou itens como cadeira de rodas.

E não para por aí! A versão LTZ é completa em conforto e segurança, com seis airbags, controles eletrônicos de estabilidade e tração, e até internet a bordo. Você pode conectar até sete aparelhos ao mesmo tempo! Luzes em LED, ar-condicionado digital e câmera de ré são apenas alguns dos detalhes que fazem a diferença na experiência de dirigir.

Para as famílias, o modelo ainda vem com ganchos ISOFIX e TOP TETHER para cadeirinhas infantis, garantindo segurança para os pequenos. E não esqueça do sistema multimídia: a tela sensível ao toque tem 11 polegadas, e é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Olhando para o painel de instrumentos, você encontra um display digital de 8 polegadas, super intuitivo.

Aqui estão os preços para a versão LTZ em agosto de 2025:

Configurações Preços de tabela Preços para PcD Descontos LTZ 7 lugares 1.8 AT R$ 150.790,00 R$ 136.172,00 R$ 14.618,00

A Spin, sem dúvida, traz uma série de vantagens para o dia a dia, unindo conforto, segurança e um preço bastante acessível para quem precisa.